АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Футболиста «Нижнего Новгорода» решили наказать за то, что он отвернулся от флага РФ

Игорь Лебедев, являющийся депутатом Госдумы от ЛДПР, прокомментировал действия Виталия Федорива, защитника команды «Нижний Новгород». Ранее спортсмен отвернулся от флага РФ во время исполнения российского гимна перед матчем 7 тура национальной футбольной лиги с командой «Сочи».

Футболиста «Нижнего Новгорода» решили наказать за то, что он отвернулся от флага РФ


По словам депутата необходимо ввести определённое наказание за неуважение к гимну России, а также к российской символике. Игорь Лебедев отметил, что на первый раз должно быть административное наказание. В отдельных случаях нужно прибегать к уголовному наказанию.

Российский политик заметил, что футболист показал в данном случае своё неуважение к гимну России. Он посоветовал футболисту уезжать на Украину, раз спортсмен так относится к гимну государства, в котором живёт, а также работает.

Во время исполнения российского гимна Игорь Лебедев стоял лицом к трибунам, когда остальные игроки, а также арбитры повернулись к флагу Российской Федерации. Данный поступок защитник объяснил тем, что он перед игрой молился.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Киану Ривз давно женат на Вайноне Райдер
Хакеры научились редактировать сообщения
Ольга Орлова: «Сын в курсе всех моих ухажеров»
Аналитики предсказали россиянам падение цен на
Футболиста «Нижнего Новгорода» решили наказать за
Ольга Бузова «превратилась» в скелет и напомнила
Представлен не опасный для поясницы левитирующий
Первое фото новорожденного сына Овечкина и
Apple удалила из китайского App Store 25 тысяч
«Выла как собака»: Экс-участница «Дома-2» Алена
Доллар и евро растут на открытии торгов
Исаак Калина - о получении московской сборной
Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов без
Галина Польских поведала правду о своем здоровье
Путин объявил внезапную проверку боеготовности в
Звездный пластический хирург рассказал о помощи
«Дом-2»: Ирина Пинчук заявила, что Ольга Бузова
Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом
Анастасию Вознесенскую парализовало после инсульта
В Чечне на полицейское отделение напали люди,
“Промсвязьбанк” договорился о начале
Модель с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты
«На 10 месяце»: Ксению Бородину подозревают в
Актриса Анна Хилькевич родила дочку
Падчерица Ивана Урганта отметила 18-летие в Париже
Эксперты назвали распространенные профессии
Ольга Бузова «наращивает» грудь при помощи
Британские специалисты разработали таблетки для
«По стопам Бузовой»: Полина Гагарина и Наталья
Селена Гомес сделала с подругами одинаковые
Просмотреть все новости