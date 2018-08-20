Футболиста «Нижнего Новгорода» решили наказать за то, что он отвернулся от флага РФ
Игорь Лебедев, являющийся депутатом Госдумы от ЛДПР, прокомментировал действия Виталия Федорива, защитника команды «Нижний Новгород». Ранее спортсмен отвернулся от флага РФ во время исполнения российского гимна перед матчем 7 тура национальной футбольной лиги с командой «Сочи».
По словам депутата необходимо ввести определённое наказание за неуважение к гимну России, а также к российской символике. Игорь Лебедев отметил, что на первый раз должно быть административное наказание. В отдельных случаях нужно прибегать к уголовному наказанию.
Российский политик заметил, что футболист показал в данном случае своё неуважение к гимну России. Он посоветовал футболисту уезжать на Украину, раз спортсмен так относится к гимну государства, в котором живёт, а также работает.
Во время исполнения российского гимна Игорь Лебедев стоял лицом к трибунам, когда остальные игроки, а также арбитры повернулись к флагу Российской Федерации. Данный поступок защитник объяснил тем, что он перед игрой молился.
По словам депутата необходимо ввести определённое наказание за неуважение к гимну России, а также к российской символике. Игорь Лебедев отметил, что на первый раз должно быть административное наказание. В отдельных случаях нужно прибегать к уголовному наказанию.
Российский политик заметил, что футболист показал в данном случае своё неуважение к гимну России. Он посоветовал футболисту уезжать на Украину, раз спортсмен так относится к гимну государства, в котором живёт, а также работает.
Во время исполнения российского гимна Игорь Лебедев стоял лицом к трибунам, когда остальные игроки, а также арбитры повернулись к флагу Российской Федерации. Данный поступок защитник объяснил тем, что он перед игрой молился.
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:50