Футболиста «Нижнего Новгорода» решили наказать за то, что он отвернулся от флага РФ

По словам депутата необходимо ввести определённое наказание за неуважение к гимну России, а также к российской символике. Игорь Лебедев отметил, что на первый раз должно быть административное наказание. В отдельных случаях нужно прибегать к уголовному наказанию.Российский политик заметил, что футболист показал в данном случае своё неуважение к гимну России. Он посоветовал футболисту уезжать на Украину, раз спортсмен так относится к гимну государства, в котором живёт, а также работает.Во время исполнения российского гимна Игорь Лебедев стоял лицом к трибунам, когда остальные игроки, а также арбитры повернулись к флагу Российской Федерации. Данный поступок защитник объяснил тем, что он перед игрой молился.