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Представлен не опасный для поясницы левитирующий рюкзак HoverGlide

В Сети появился официальный тизер представленного недавно левитирующего рюкзака HoverGlide, не вредящего пояснице. Устройство получило уникальную систему автобалансировки, позволяющую держаться ровно всего на нескольких ремнях.

Представлен не опасный для поясницы левитирующий рюкзак HoverGlide


HoverGlide отличается от аналогов наличием специальных направляющих, которые не перегибаются даже при беге. Разработчики отмечают, что устройство компенсирует порядка 86 процентов усилий, ранее требовавшихся при применении обычного рюкзака. Конструкция также имеет небольшой вес, делающий ее мобильной.

Для активации рюкзака применяется специальный пульт управления, представляющий собой подобие небольших часов, крепящихся на запястье. В качестве аккумулятора для него используется батарея на 800 миллиампер часов.



Впервые технологию анонсировали более 12 лет назад, но разработчики не решались ее реализовать из-за отсутствия соответствующих комплектующих. Масса рюкзака составляет всего 13 килограммов в версии для повседневного использования. О том, когда HoverGlide появится в продаже, пока ничего не известно.

 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:39
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