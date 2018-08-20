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Первое фото новорожденного сына Овечкина и Шубской появилось в Сети

Первая фотография новорожденного сына Анастасии Шубской и Александра Овечкина появилась в сети. Молодая мама на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлён маленький Серёжа на руках отца.

Первое фото новорожденного сына Овечкина и Шубской появилось в Сети

В семье модели и хоккеиста 18 августа родился сын, об этом счастливом событии супружеская пара рассказала в социальных сетях, выложив снимок с ножкой новорожденного наследника. Накануне стало известно, что мальчика назвали Сергеем в честь брата Овечкина, погибшего в 25-летнем возрасте.

Первое фото новорожденного сына Овечкина и Шубской появилось в Сети

Накануне в сети появилась первая фотография малыша, который познакомился со своим дедушкой. Анастасия Шубская рассказала своим поклонникам, что к Сергею приехал её отец Кирилл. Модель выложила в Instagram трогательный снимок, на котором дед держит внука на руках. Однако показывать лицо новорожденного сына родители не спешат.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:25
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