Apple удалила из китайского App Store 25 тысяч незаконных приложений

Приложения в виде казино и лотерей запрещены на территории Китая согласно законодательству. Несмотря на это, многие разработчики выпускают соответствующие игры под видом полезных программ, используя интерфейсы с исходным кодом из open-source. В ходе проверки удалось установить, что требованиям законодательства Китая не соответствуют более 25 тысяч программ. Также специалисты удалили более 20 терабайт запрещенного контента, распространяемого на платной основе.В Apple официально подтвердили факт удаления, но не стали комментировать ситуацию. Администрация китайского подразделения AppStore также сообщила о проведении дополнительных проверок контента в дальнейшем.