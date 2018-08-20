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Apple удалила из китайского App Store 25 тысяч незаконных приложений

Компания Apple удалила из китайского App Store более 25 тысяч подозрительных и потенциально вредоносных сообщений. Большую часть из них составили фейковые лотереи, в которых невозможно выиграть.

Apple удалила из китайского App Store 25 тысяч незаконных приложений


Приложения в виде казино и лотерей запрещены на территории Китая согласно законодательству. Несмотря на это, многие разработчики выпускают соответствующие игры под видом полезных программ, используя интерфейсы с исходным кодом из open-source. В ходе проверки удалось установить, что требованиям законодательства Китая не соответствуют более 25 тысяч программ. Также специалисты удалили более 20 терабайт запрещенного контента, распространяемого на платной основе.

В Apple официально подтвердили факт удаления, но не стали комментировать ситуацию. Администрация китайского подразделения AppStore также сообщила о проведении дополнительных проверок контента в дальнейшем.

 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:15
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