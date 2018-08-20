“Промсвязьбанк” договорился о начале сотрудничества с Новгородской областью

На этой встрече сторонами была обсуждена расстановка приоритетов и выполнение важнейших проектов для поддержки инвестиций, введения в работу новых технологий банковского дела, дополнения перечня предлагаемых банками услуг для жителей области и их качества. Также стороны планируют содействовать развитию малых и средних предпринимателей, начать общие социокультурные проекты.Помимо этого, были затронуты вопросы будущего сотрудничества с предприятиями ОПК, выплате “Военных ипотек” и произведение операций над счетами ГОЗ.“На сегодняшней встрече с управлением области и бизнес-партнерами мы рассмотрели новые задачи, стоящие перед Промсвязьбанком. Он успешно прошел санацию, проведенную Центральным Банком, возрос до государственного и при этом не утратил своей универсальности. Более того, мы расширили свой функционал: банк стал опорным в процессе выполнения оборонных заказов государства и работе над большими государственными контрактами. Это отыграет немалую роль в построении новых отношений с предприятиями этой сферы”, - заявление Петра Фрадкова.“Мы тоже начнем работу с банком. Перед нами возникли задачи понижения затрат из бюджета области, мы регулярно проводим рефинансирование коммерческих кредитов и примем во внимание предложения банка по данным вопросам”, - добавил Андрей Никитин.Промсвязьбанк держится на Новгородском рынке более двадцати лет. Он успел завоевать сердца местных жителей, более 18 тысяч человек и примерно 2 тысячи компаний пополнили список его клиентов.