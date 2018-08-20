«Дом-2»: Ирина Пинчук заявила, что Ольга Бузова мешает ее отношениям с Романом Гриценко

«Гриценко явно начал играть с Бузовой! Хочет через Пинчук завоевать ее! Хитрый малый, я вам так скажу!!», - написал один из фанатов «Дома-2» в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» не является секретом то, что после того, как эпатажного участника телепроекта Романа Гриценко чуть ли не отправили за ворота, молодой человек все больше и больше времени начал посвящать Ирине Пинчук.На данный момент обворожительная брюнетка абсолютно свободна, поэтому с удовольствием отвечает на флирт Романа. Не единожды Ирина заявляла в Периметре, что считает именно Гриценко достойным избранником, однако отношения с ним у нее явно никогда не сложатся, так как они слишком разные люди.Нужно подчеркнуть, что Пинчук никогда не скрывала тот факт, что ей очень нравится проводить время с Гриценко. Впрочем, самовлюбленность Романа постоянно все портит и отталкивает, по словам Ирины.Несколько часов назад в Сети появился видеоролик, на котором Роман Гриценко в открытую заявляет, что если он оказывает знаки внимания той или иной девушке, это на самом деле еще ничего не значит. Молодой человек подчеркнул, что таким девушкам не нужно думать, что у него с ними на самом деле могут быть отношения.Один из телеведущих прославленной телестройки «Дом-2» Влад Кадони отметил, что Ирина Пинчук на самом деле нужна Роману Гриценко только в тот промежуток времени, когда он находится в нетрезвом состоянии, однако на утро, когда алкоголь весь выветривается, молодой человек не готов посвящать свое время брюнетке.По мнению преданных телезрителей «Дома-2», телеведущий попытался открыть глаза Ирине Пинчук на ситуацию ее взаимоотношений с Романом Гриценко. Как бы то ни было, но сама девушка уверена в обратном. По словам Ирины, они с Романом очень хорошо общаются вне зависимости от того, в какой состоянии парень в то или иное время находится.Кадони даже решил упрекнуть Ирину Пинчук в том, что она не так давно говорила на лобном месте. Стоит напомнить, что брюнетка в открытую заявила, что считает Ольгу Бузову тем человеком, который мешает ей и Роману Гриценко построить нормальные и крепкие отношения.Отметим, что на данный момент множество телезрителей «Дома-2» поддерживают слова Влада Кадони. Практически все поклонники реалити-шоу убеждены, что Роман Гриценко на самом деле не испытывает к Ирине Пинчук симпатии. По мнению фанатов телепроекта, парень намерено, при помощи брюнетки, вызывает ревность у Ольги Бузовой.