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Актриса Анна Хилькевич родила дочку

Известная российская актриса Анна Хилькевич стала мамой. Звезда «Универа» родила очаровательную дочку.

Актриса Анна Хилькевич родила дочку

31-летняя Анна Хилькевич замужем во второй раз. В браке с бизнесменом Артуром Волковым в декабре 2015 года она родила дочь Арианну, а 20 августа 2018 года настал черед второго ребенка. Это тоже оказалась девочка.

О радостном событии актриса лично сообщила на своей странице в Instagram. Пост получился весьма эмоциональным. Анна Хилькевич поделилась, что дочка была по-настоящему долгожданной, напомнив, что по гороскопу малышка является львицей.

Преданные поклонники принялись наперебой поздравлять счастливых родителей с этим знаменательным событием. В адрес Анны и ее супруга полетело немало теплых слов.

«Поздравляю!!!! Аня, ты умничка!!! Здоровья вам всем!!!», «Анюта, поздравляю вас! Здоровья, любви и Богатства всей Вашей семье!», «Поздравляю, какое счастье, здоровья малышке!», - дружно откликнулись в Сети.

Меньше, чем за час сообщение Анны Хилькевич набрало больше полумиллиона «лайков».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:42
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