Актриса Анна Хилькевич родила дочку

«Поздравляю!!!! Аня, ты умничка!!! Здоровья вам всем!!!», «Анюта, поздравляю вас! Здоровья, любви и Богатства всей Вашей семье!», «Поздравляю, какое счастье, здоровья малышке!», - дружно откликнулись в Сети.



Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 20 Авг 2018 в 2:25 PDT

31-летняя Анна Хилькевич замужем во второй раз. В браке с бизнесменом Артуром Волковым в декабре 2015 года она родила дочь Арианну, а 20 августа 2018 года настал черед второго ребенка. Это тоже оказалась девочка.О радостном событии актриса лично сообщила на своей странице в Instagram. Пост получился весьма эмоциональным. Анна Хилькевич поделилась, что дочка была по-настоящему долгожданной, напомнив, что по гороскопу малышка является львицей.Преданные поклонники принялись наперебой поздравлять счастливых родителей с этим знаменательным событием. В адрес Анны и ее супруга полетело немало теплых слов.Меньше, чем за час сообщение Анны Хилькевич набрало больше полумиллиона «лайков».