Доллар и евро растут на открытии торгов
Доллар и евро начали расти в отношении рубля на начале торгов на Московской бирже. Инсайдеры отметили, что российская валюта может продолжить снижать показатели до конца текущей недели.
Стоимость доллара в настоящее время составляет 67,24 рубля, что больше показателя на минувшую пятницу примерно на 21 копейку. Евро также продемонстрировал положительную динамику, закрепившись на отметке в 76,75 рубля. В данном случае рост составил всего 5 копеек в отношении рубля.
Стоимость доллара в настоящее время составляет 67,24 рубля, что больше показателя на минувшую пятницу примерно на 21 копейку. Евро также продемонстрировал положительную динамику, закрепившись на отметке в 76,75 рубля. В данном случае рост составил всего 5 копеек в отношении рубля.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:00