Доллар и евро растут на открытии торгов

Стоимость доллара в настоящее время составляет 67,24 рубля, что больше показателя на минувшую пятницу примерно на 21 копейку. Евро также продемонстрировал положительную динамику, закрепившись на отметке в 76,75 рубля. В данном случае рост составил всего 5 копеек в отношении рубля.