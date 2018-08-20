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Курс валют на 18.08.2018

Доллар и евро растут на открытии торгов

Доллар и евро начали расти в отношении рубля на начале торгов на Московской бирже. Инсайдеры отметили, что российская валюта может продолжить снижать показатели до конца текущей недели.

Доллар и евро растут на открытии торгов


Стоимость доллара в настоящее время составляет 67,24 рубля, что больше показателя на минувшую пятницу примерно на 21 копейку. Евро также продемонстрировал положительную динамику, закрепившись на отметке в 76,75 рубля. В данном случае рост составил всего 5 копеек в отношении рубля.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:00
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