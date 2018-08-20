Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов без сенсорных экранов

На первом месте оказался Nokia 216 с 2,4-дюймовым экраном. Устройство оснащается двумя картами sim формата «мини». Разрешение камеры - 0,3 Мп. Ёмкость батареи - 1020 мАч. Модель наделили памятью на 32 Гб.Второе место досталось Philips E570 с 2,8-дюймовым экраном. Разрешение камеры - 2 Мп. Ёмкость батареи составляет 3160 мАч. На третьем месте разместился Sigma Comfort 50 Shell. Разрешение экрана - 2,4 дюйма. АКБ устройства имеет ёмкость на 800 мАч. На четвёртой позиции разместился Sigma Comfort 50 Shell. Камера имеет 0,3 Мп. В устройстве установлен слот microUSB.Пятое место досталось LG G360. Устройство имеет возможность выхода в интернет (2G). Есть поддержка Bluetooth. Модель может работать одновременно с двумя операторами. Емкость АКБ составляет 950 мАч. Размер дисплея – 3 дюйма. Разрешение камеры - 1,3 Мп. МicroSD - до 16 Гб.Шестое место досталось Nokia 105 с АКБ на 800 мАч. Девайс работает на базе MediaTek. Имеется поддержка Opera, Google и Skype. Устройство лишено камеры. На седьмом месте размещается Sigma Х-treme DZ67 Travel с 2,4-дюймовым цветным экраном. Устройство имеет АКБ - 1700 мАч, ПЗУ - 128 Мб, ОЗУ - 64 Мб, Bluetooth, мp3, радио, мини-игры, диктофон. Далее следует Nomi i280 с экраном на 2,8 дюйма. Ёмкость АКБ - 1800 мАч. Гаджет имеет камеру на 0,3 Мп, Bluetooth, microUSB-порт.На девятое место поставили Caterpillar CAT B25 с 2-дюймовым экраном. АКБ имеет ёмкость на 1300 мАч. В модели есть порт USB, секундомер, фонарик, радио, диктофон, стандарт защиты IP67. Десятку ТОП замыкает Nomi i184. Модель комплектуется фонариком, радио, АКБ на 800 мАч, 1,8-дюймовым экраном, двумя sim-картами, Bluetooth.