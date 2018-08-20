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Галина Польских поведала правду о своем здоровье

Накануне СМИ сообщили о госпитализации российской актрисы Галины Польских из-за внезапной аллергии. Артистка приняла решение поведать общественности правду по поводу своего здоровья.

Галина Польских поведала правду о своем здоровье

Галина Польских опровергла информацию о собственной госпитализации. На одном из российских телеканалов она заявила, что все это ложь и неправда. По ее словам, ей даже стыдно, что о таком пишут издания. Народная артистка РФ поведала, что в одной из клиник она проходила плановый осмотр. В данное время Галина Александровна дома, при этом прекрасно себя чувствует.

Галина Польских поведала правду о своем здоровье

Стоит напомнить, что накануне некоторые СМИ сообщали, что знаменитую актрису укусила пчела, после чего у нее произошла аллергическая реакция. Позже несколько изданий уточнили, что на самом деле аллергия возникла у Галины Польских из-за пары съеденных ею киви.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30
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