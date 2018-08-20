Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин

Сотрудниками Института сексологии из штата Мичиган было проведено необычное исследование, по результатам которого оказалось, что мужчин почти на подсознательном уровне привлекают женщины с расширенными зрачками.Рассматривая фотографии девушек с самой разной внешностью, участники эксперимента отдавали предпочтение тем, чьи зрачки были шире, чем у других. И хотя особой разницы по прочим параметрам выявлено не было, именно девушки с расширенными зрачками вызывали у сильного пола желание быть рядом.Дальнейшее исследование показало, что зрачки расширяются в нескольких случаях. Это может быть при недостаточном освещении, при употреблении некоторых медицинских препаратов, а также при возникновении легкого сексуального возбуждения. Именно последний фактор и ощущают мужчины.На основании этих выводов ученые предложили женщинам оригинальный способ, как стать магнитом для мужского внимания. Для этого будет достаточно, находясь в компании мужчин, делать упражнение Кегеля, ритмично сжимая и разжимая мышцы тазового дна.Для окружающих эти упражнения не видны, зато уже через несколько минут внизу живота от прилива крови возникнет ощущение тепла, а ваши зрачки обязательно расширятся. Заметив это, собеседники уже не смогут остаться равнодушными, убеждены ученые.