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Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин
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Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин

Американские ученые-сексологи раскрыли секрет женской притягательности. По уверениям научных специалистов, любая представительница прекрасного пола сможет стать настоящим магнитом для мужчин, если будет делать одно очень эффективное упражнение.

Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин

Сотрудниками Института сексологии из штата Мичиган было проведено необычное исследование, по результатам которого оказалось, что мужчин почти на подсознательном уровне привлекают женщины с расширенными зрачками.

Рассматривая фотографии девушек с самой разной внешностью, участники эксперимента отдавали предпочтение тем, чьи зрачки были шире, чем у других. И хотя особой разницы по прочим параметрам выявлено не было, именно девушки с расширенными зрачками вызывали у сильного пола желание быть рядом.

Дальнейшее исследование показало, что зрачки расширяются в нескольких случаях. Это может быть при недостаточном освещении, при употреблении некоторых медицинских препаратов, а также при возникновении легкого сексуального возбуждения. Именно последний фактор и ощущают мужчины.

Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин

На основании этих выводов ученые предложили женщинам оригинальный способ, как стать магнитом для мужского внимания. Для этого будет достаточно, находясь в компании мужчин, делать упражнение Кегеля, ритмично сжимая и разжимая мышцы тазового дна.

Для окружающих эти упражнения не видны, зато уже через несколько минут внизу живота от прилива крови возникнет ощущение тепла, а ваши зрачки обязательно расширятся. Заметив это, собеседники уже не смогут остаться равнодушными, убеждены ученые.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:10
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