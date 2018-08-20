«На 10 месяце»: Ксению Бородину подозревают в беременности

Ни для кого из преданных поклонников Ксении Бородиной не является секретом то, что на сегодняшний день теледива в компании всего своего семейства отдыхает в Италии, откуда и делиться с огромнейшим количеством подписчиков свежими фотографиями, видеороликами и сториз.Несколько часов назад Ксения Бородина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, а также видеоролик. На видеозаписи знаменитость запечатлена в невероятно красивом легком наряде на фоне океана. На видео Ксения продемонстрировала фанатам, как она катается по уличкам Италии на велосипеде.Под новой публикацией Бородина написала пост, в котором заявила, что уже устала от того, что, не успев разместить в Сеть фото, многие начинают один за другим практически засыпать ее комментариями и сообщениями с не совсем понятными подозрениями.Телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» подчеркнула, что это такой необычный фасон юбки, что можно подумать, что она снова находится в интересном положении. В результате Ксения Бородина заявила, что находится на 10 месяце беременности, просто тщательно скрывает это от своих подписчиков.Нужно сказать, что многие пользователи Сети тут же поняли, что знаменитость высказалась довольно саркастически и на самом деле никакой беременности не может быть. Подписчики Ксении Бородиной оставили огромное количество приятных комментариев под публикацией.Одни пользователи социальной сети принялись буквально забрасывать телеведущую «Дома-2» комплиментами. Другие же наоборот начали интересоваться у Ксении Бородиной, а что может быть плохого в беременности. Особенно, если в паре оба родителя очень даже красивые, а значит и детки будут просто загляденье.Также были такие фолловеры, которые в практически в один голос заявили, что после прочтения некоторых высказываний, у них появилась мысль о том, что Ксении Бородиной просто необходимо рожать каждый год, так как в этом не будет ничего дурного и предосудительного.К слову, самая свежая публикация многими любимой телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной всего за несколько часов набрала почти двести тысяч лайков и множество положительных комментариев.