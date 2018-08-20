«На 10 месяце»: Ксению Бородину подозревают в беременности
Прославленную телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину верные фанаты заподозрили в беременности.
Ни для кого из преданных поклонников Ксении Бородиной не является секретом то, что на сегодняшний день теледива в компании всего своего семейства отдыхает в Италии, откуда и делиться с огромнейшим количеством подписчиков свежими фотографиями, видеороликами и сториз.
Несколько часов назад Ксения Бородина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, а также видеоролик. На видеозаписи знаменитость запечатлена в невероятно красивом легком наряде на фоне океана. На видео Ксения продемонстрировала фанатам, как она катается по уличкам Италии на велосипеде.
Под новой публикацией Бородина написала пост, в котором заявила, что уже устала от того, что, не успев разместить в Сеть фото, многие начинают один за другим практически засыпать ее комментариями и сообщениями с не совсем понятными подозрениями.
Телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» подчеркнула, что это такой необычный фасон юбки, что можно подумать, что она снова находится в интересном положении. В результате Ксения Бородина заявила, что находится на 10 месяце беременности, просто тщательно скрывает это от своих подписчиков.
Нужно сказать, что многие пользователи Сети тут же поняли, что знаменитость высказалась довольно саркастически и на самом деле никакой беременности не может быть. Подписчики Ксении Бородиной оставили огромное количество приятных комментариев под публикацией.
Одни пользователи социальной сети принялись буквально забрасывать телеведущую «Дома-2» комплиментами. Другие же наоборот начали интересоваться у Ксении Бородиной, а что может быть плохого в беременности. Особенно, если в паре оба родителя очень даже красивые, а значит и детки будут просто загляденье.
Также были такие фолловеры, которые в практически в один голос заявили, что после прочтения некоторых высказываний, у них появилась мысль о том, что Ксении Бородиной просто необходимо рожать каждый год, так как в этом не будет ничего дурного и предосудительного.
К слову, самая свежая публикация многими любимой телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной всего за несколько часов набрала почти двести тысяч лайков и множество положительных комментариев.
Ни для кого из преданных поклонников Ксении Бородиной не является секретом то, что на сегодняшний день теледива в компании всего своего семейства отдыхает в Италии, откуда и делиться с огромнейшим количеством подписчиков свежими фотографиями, видеороликами и сториз.
Несколько часов назад Ксения Бородина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, а также видеоролик. На видеозаписи знаменитость запечатлена в невероятно красивом легком наряде на фоне океана. На видео Ксения продемонстрировала фанатам, как она катается по уличкам Италии на велосипеде.
Под новой публикацией Бородина написала пост, в котором заявила, что уже устала от того, что, не успев разместить в Сеть фото, многие начинают один за другим практически засыпать ее комментариями и сообщениями с не совсем понятными подозрениями.
Телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» подчеркнула, что это такой необычный фасон юбки, что можно подумать, что она снова находится в интересном положении. В результате Ксения Бородина заявила, что находится на 10 месяце беременности, просто тщательно скрывает это от своих подписчиков.
Нужно сказать, что многие пользователи Сети тут же поняли, что знаменитость высказалась довольно саркастически и на самом деле никакой беременности не может быть. Подписчики Ксении Бородиной оставили огромное количество приятных комментариев под публикацией.
Одни пользователи социальной сети принялись буквально забрасывать телеведущую «Дома-2» комплиментами. Другие же наоборот начали интересоваться у Ксении Бородиной, а что может быть плохого в беременности. Особенно, если в паре оба родителя очень даже красивые, а значит и детки будут просто загляденье.
Также были такие фолловеры, которые в практически в один голос заявили, что после прочтения некоторых высказываний, у них появилась мысль о том, что Ксении Бородиной просто необходимо рожать каждый год, так как в этом не будет ничего дурного и предосудительного.
К слову, самая свежая публикация многими любимой телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной всего за несколько часов набрала почти двести тысяч лайков и множество положительных комментариев.