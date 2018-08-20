Ольга Бузова «наращивает» грудь при помощи большого бюстгальтера
Недавно хейтеры Ольги Бузовой раскрыли секрет увеличения ее груди: оказалось, что знаменитость просто надевает лифчики большего размера.
Такой способ у многих пользователей вызвал отвращение и навеял сомнения в умственных способностях певицы.
Внешность популярной ведущей «Дом-2» постоянно подвергается тщательному анализу и дальнейшим насмешкам. Больше всего достается груди знаменитости, которая уверенно держится на «нулевом» размере.
Прибегнуть к помощи пластических хирургов Бузовой рекомендовали не только антифанаты, но и поклонники, но Ольга упорно игнорирует подобные советы.
Но вездесущие хейтеры, сопоставили множество фотографий звезды телестройки без фотошопа и увидели, что бюст певицы изменяется в размерах благодаря лифчику заведомо большего размера.
Злопыхатели назвали такой способ «настоящим позором» и недоумевали, почему Бузова не покупает белье с push-up.
Такой способ у многих пользователей вызвал отвращение и навеял сомнения в умственных способностях певицы.
Внешность популярной ведущей «Дом-2» постоянно подвергается тщательному анализу и дальнейшим насмешкам. Больше всего достается груди знаменитости, которая уверенно держится на «нулевом» размере.
Прибегнуть к помощи пластических хирургов Бузовой рекомендовали не только антифанаты, но и поклонники, но Ольга упорно игнорирует подобные советы.
Но вездесущие хейтеры, сопоставили множество фотографий звезды телестройки без фотошопа и увидели, что бюст певицы изменяется в размерах благодаря лифчику заведомо большего размера.
Злопыхатели назвали такой способ «настоящим позором» и недоумевали, почему Бузова не покупает белье с push-up.