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«По стопам Бузовой»: Полина Гагарина и Наталья Королёва продемонстрировали пожилых родителей ради самопиара

Многочисленные пользователи социальной сети Instagram уверены, что Наталья Королева и Полина Гагарина намерено, ради своего пиара, пользуются пожилыми родителями.

На сегодняшний день в Сети активно обсуждается новость о том, что известнейшая и многими любимая российская исполнительница Наталья Королева наплевала на самочувствие и здоровье своей пожилой матери, заставив ее принимать участие в собственной концертной программе.

«По стопам Бузовой»: Полина Гагарина и Наталья Королёва продемонстрировали пожилых родителей ради самопиара

Нужно сказать, что многие фолловеры до сих пор диву даются тому, как популярность прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой стремительно продолжает взлетать вверх.

По словам многочисленных пользователей Сети, музыкальные композиции поющей теледивы не являются чем-то уникальным, да и сама знаменитость не обладает невероятным вокальным талантом, однако она точно понимает и знает, как нужно привлекать новых слушателей, аудиторию и поклонников.

Стоит вспомнить, что когда у всех на слуху была пенсионная реформа, Ольга Бузова вовсю демонстрировала свою пожилую бабушку и рассказывала всем своим преданным поклонникам о ее невероятно счастливой жизни. Мама же восходящей исполнительницы начала появляться в личном инста-блоге Ольги после того, как была объявлена новость о краже.

«По стопам Бузовой»: Полина Гагарина и Наталья Королёва продемонстрировали пожилых родителей ради самопиара

Напомним, что не так давно Ольга Бузова рассказала своим подписчикам о том, что из дома ее мамы неизвестные злоумышленники вынесли довольно много ценных вещей, стоимость которых составляет больше шести миллионов рублей.

На данный момент множество фолловеров уверено, что другие звезды российского шоу-бизнеса, увидев результаты стараний Ольги Бузовой, решили пойти по ее дорожке и воспользоваться ее методами. Теперь один за другим звезды принялись демонстрировать общественности своих пожилых родителей.

Известно, что в честь своего 45-летия многими любимая певица Наталья Королева выступит со своим сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Главным человеком, который будет присутствовать в зале, как оказалось, будет мама исполнительницы – 72-летняя Людмила Порывай.

Сообщается, что по просьбе дочери женщине придется изображать из себя диджея, несмотря на то, что у родственницы Королевой есть очень серьезные проблемы со здоровьем.

«По стопам Бузовой»: Полина Гагарина и Наталья Королёва продемонстрировали пожилых родителей ради самопиара

Полина Гагарина пока еще показывает общественности свою маму только у себя на страничке в социальной сети Instagram. Преданные поклонники знаменитости подчеркнули, что Полина очень похожа на свою красавицу мать. Недоброжелатели же певицы уверены, что Полина принялась демонстрировать поклонникам свою родственницу только ради самопиара, а не потому что очень сильно ее любит и хочет, чтобы об этом знали все.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:06
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