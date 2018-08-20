Эксперты назвали распространенные профессии работающих пенсионеров
Согласно статистическим данным, после наступления пенсионного возраста продолжают свою трудовую деятельность 40 процентов россиян. Эксперты назвали самые распространённые профессии работающих пенсионеров.
По возможности, большинство россиян продолжают трудиться на прежней должности. По мнению экспертов, самыми нечувствительными к возрасту являются сотрудники бюджетной сферы – ЖКХ, здравоохранения и образования. Больше шансов лишиться работы по достижению пенсионного возраста у людей, которые трудятся в сфере маркетинга, финансов, IT-технологий и продаж.
В настоящее время в России на население старше трудоспособного возраста приходится 37 миллионов человек, из них 28,8 процента продолжают трудиться. При этом уровень безработицы среди тех, кто желает продолжать трудовую деятельность составляет 3,3 процента. Согласно статистическим данным, пожилые люди в среднем продолжают работать 6,4 года, после выхода на пенсию.
По возможности, большинство россиян продолжают трудиться на прежней должности. По мнению экспертов, самыми нечувствительными к возрасту являются сотрудники бюджетной сферы – ЖКХ, здравоохранения и образования. Больше шансов лишиться работы по достижению пенсионного возраста у людей, которые трудятся в сфере маркетинга, финансов, IT-технологий и продаж.
В настоящее время в России на население старше трудоспособного возраста приходится 37 миллионов человек, из них 28,8 процента продолжают трудиться. При этом уровень безработицы среди тех, кто желает продолжать трудовую деятельность составляет 3,3 процента. Согласно статистическим данным, пожилые люди в среднем продолжают работать 6,4 года, после выхода на пенсию.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:20