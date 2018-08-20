Британские специалисты разработали таблетки для борьбы с раком
Представители Оксфордского университета и Francis Crick Institute создали препарат, который позволит ослабить раковые клетки и сделать их более податливыми для облучения и радиотерапии. Лекарство было разработано с расчетом на обнаруженную в раковых клетках слабость.
Очень часто медики используют радиотерапию, иммунотерапию и химиотерапию при борьбе с раком. В первом случае мощные дозы радиации пагубно сказываются на всем организме пациента. Некоторые больные не могут дойти до конца курса из-за сильных побочных эффектов, а это способствует продолжению роста раковой опухоли. Таким образом, ученые решили усилить эффект процедуры, ослабив защиту злокачественных клеток.
Из-за ухудшения восстановительных способностей раковые клетки становятся слабее, поэтому в таком случае можно снизить интенсивность радиотерапии. Это позволит людям проходить через такую процедуру с меньшими потерями для здоровья организма в целом.
Очень часто медики используют радиотерапию, иммунотерапию и химиотерапию при борьбе с раком. В первом случае мощные дозы радиации пагубно сказываются на всем организме пациента. Некоторые больные не могут дойти до конца курса из-за сильных побочных эффектов, а это способствует продолжению роста раковой опухоли. Таким образом, ученые решили усилить эффект процедуры, ослабив защиту злокачественных клеток.
Из-за ухудшения восстановительных способностей раковые клетки становятся слабее, поэтому в таком случае можно снизить интенсивность радиотерапии. Это позволит людям проходить через такую процедуру с меньшими потерями для здоровья организма в целом.
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:10