Британские специалисты разработали таблетки для борьбы с раком

Очень часто медики используют радиотерапию, иммунотерапию и химиотерапию при борьбе с раком. В первом случае мощные дозы радиации пагубно сказываются на всем организме пациента. Некоторые больные не могут дойти до конца курса из-за сильных побочных эффектов, а это способствует продолжению роста раковой опухоли. Таким образом, ученые решили усилить эффект процедуры, ослабив защиту злокачественных клеток.Из-за ухудшения восстановительных способностей раковые клетки становятся слабее, поэтому в таком случае можно снизить интенсивность радиотерапии. Это позволит людям проходить через такую процедуру с меньшими потерями для здоровья организма в целом.