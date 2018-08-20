На реалити-шоу «Дом-2» ожидается новый роман ведущей и участника

Не раз на «Дом-2» ситуации, когда красавицы-участницы строили глазки операторам и редакторам, а молодые люди «облизывались» на ведущих.Сейчас на телестройке возникла подобная ситуация – участник Егор Черкасов решил попытать счастья с ведущей Ольгой Орловой. Звезда проекта не отрицает своей переписки с парнем, но о ее содержании не распространяется.Егор твердо намерен добиться романтических отношений с симпатичной ведущей, а зрителям остается лишь наблюдать за развитием событий.Напомним, что ранее за Орловой пытался ухаживать Артем Сорока, но ведущая быстро «нарисовала» границы их общения.Самый долгосрочный роман между ведущей и «домовцем» принадлежит Ксении Бородиной и Михаилом Терехиным. Пара даже поучаствовала в конкурсе, где наградой стал дом.