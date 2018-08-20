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На реалити-шоу «Дом-2» ожидается новый роман ведущей и участника

Романтические отношения на проекте «Дом-2» возникают не только между участниками, иногда их симпатии обращаются на ведущих и членов съемочной группы.

Не раз на «Дом-2» ситуации, когда красавицы-участницы строили глазки операторам и редакторам, а молодые люди «облизывались» на ведущих.

На реалити-шоу «Дом-2» ожидается новый роман ведущей и участника

Сейчас на телестройке возникла подобная ситуация – участник Егор Черкасов решил попытать счастья с ведущей Ольгой Орловой. Звезда проекта не отрицает своей переписки с парнем, но о ее содержании не распространяется.

Егор твердо намерен добиться романтических отношений с симпатичной ведущей, а зрителям остается лишь наблюдать за развитием событий.

На реалити-шоу «Дом-2» ожидается новый роман ведущей и участника

Напомним, что ранее за Орловой пытался ухаживать Артем Сорока, но ведущая быстро «нарисовала» границы их общения.

На реалити-шоу «Дом-2» ожидается новый роман ведущей и участника

Самый долгосрочный роман между ведущей и «домовцем» принадлежит Ксении Бородиной и Михаилом Терехиным. Пара даже поучаствовала в конкурсе, где наградой стал дом.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:30
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