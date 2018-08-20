Падчерица Ивана Урганта отметила 18-летие в Париже
Накануне Иван Ургант в своем аккаунте Instagram трогательно поздравил свою падчерицу Эрику Кикнадзе с её очередным днем рождения. Девушке исполнилось восемнадцать лет.
Свои именины она отпраздновала в Париже. Вместе с Эрикой в столице Франции был её возлюбленный. Сорокалетний Иван Ургант вместе со своей супругой Натальей Кикнадзе на сегодняшний день воспитывает двух общих дочерей и двоих детей от первого брака жены ведущего.
Невзирая на то, что Эрика не биологическая дочь шоумена, Иван Ургант называет ее дочерью. У них довольно хорошие отношения и они отлично проводят свободное время вместе.
Свои именины она отпраздновала в Париже. Вместе с Эрикой в столице Франции был её возлюбленный. Сорокалетний Иван Ургант вместе со своей супругой Натальей Кикнадзе на сегодняшний день воспитывает двух общих дочерей и двоих детей от первого брака жены ведущего.
Невзирая на то, что Эрика не биологическая дочь шоумена, Иван Ургант называет ее дочерью. У них довольно хорошие отношения и они отлично проводят свободное время вместе.