Падчерица Ивана Урганта отметила 18-летие в Париже

Свои именины она отпраздновала в Париже. Вместе с Эрикой в столице Франции был её возлюбленный. Сорокалетний Иван Ургант вместе со своей супругой Натальей Кикнадзе на сегодняшний день воспитывает двух общих дочерей и двоих детей от первого брака жены ведущего.Невзирая на то, что Эрика не биологическая дочь шоумена, Иван Ургант называет ее дочерью. У них довольно хорошие отношения и они отлично проводят свободное время вместе.