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Ученые разработали методику для идеального сна

Доктора Майкл Бреус и Опра Уинфри разработали методику, чтобы сон был идеальный. Также специалисты рассказали, что нельзя делать перед сном.

Ученые разработали методику для идеального сна

Ученые сообщают, что перед сном нужно начать настраивать организм. Примерно за час до ночного отдыха рекомендуется доделать незавершенные за день дела, чтобы перед сном мыслями к ним не возвращаться. Также следует принять душ и почистить зубы. А уже непосредственно перед тем, как заснуть следует расслабить тело. Для успокоения перед сном лучше употреблять чай, заваренный из банановой кожуры. Исследования показали, что 83% жителей Австралии страдают бессонницей из-за того, что не тратят время на подготовку ко сну.

Исследователи не советуют перед сном вести эмоциональные дискуссии, поскольку такие разговоры вызывают возбуждение, огорчение, злость и не дадут расслабиться и нормально заснуть. Для того чтобы взбодриться после сна, специалисты рекомендуют потратить 15 минут на прогулки, а яркий свет прекратит выработку гормона сна.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:22
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