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Ольга Бузова без макияжа вызвала новые насмешки хейтеров

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова известна как большая любительница различных новинок бьюти-технологий, но ее новое фото без макияжа в Instagram стало очередным поводом для насмешек.

Звезда реалити-шоу и популярная ведущая решила опубликовать снимок без практически без косметики и это не могли не отметить как ее поклонники, так и многочисленные злопыхатели.

Ольга Бузова без макияжа вызвала новые насмешки хейтеров

Если фанатам фото Бузовой без макияжа пришлось по душе, то хейтеры начали дружно издеваться над певицей.

«Миссис Монгольская морда», - написали антифанаты и это еще самый мягкий «приговор» знаменитости.

Впрочем, настоящие почитатели Ольги Бузовой считают, что она прекрасна и с косметикой и без нее, а все негативные комментарии люди пишут от зависти к ее успехам.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:05
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