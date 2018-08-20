Ольга Бузова без макияжа вызвала новые насмешки хейтеров

Звезда реалити-шоу и популярная ведущая решила опубликовать снимок без практически без косметики и это не могли не отметить как ее поклонники, так и многочисленные злопыхатели.Если фанатам фото Бузовой без макияжа пришлось по душе, то хейтеры начали дружно издеваться над певицей., - написали антифанаты и это еще самый мягкий «приговор» знаменитости.Впрочем, настоящие почитатели Ольги Бузовой считают, что она прекрасна и с косметикой и без нее, а все негативные комментарии люди пишут от зависти к ее успехам.