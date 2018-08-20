Серый пришелец заглянул ночью в дом и попал на видео

На загадочном видеоролике запечатлена маленькая девочка, танцующая вечером в гостиной, родители снимали её на видео, в этот момент в объектив камеры попало что-то зловещее. Если присмотреться, то в конце записи можно рассмотреть, как к стеклянной двери дома приближается нечто подозрительное похожее на голову гуманоида. Это существо дважды заглядывает в дом, затем видео заканчивается. Теперь семья опасается за свою безопасность.Супружеская пара, снимавшая своего ребёнка на видео, утверждает, что во время съёмки они не заметили ничего подозрительного. Отец семейства, просматривая запись на компьютере, неожиданно увидел позади дочери жуткую картину с антропоморфным изображением. Хозяева дома решили выложить видеоролик в сеть и попросить у пользователей интернета совета, как им поступать в данной ситуации.