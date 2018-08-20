АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Серый пришелец заглянул ночью в дом и попал на видео

Зарубежные СМИ накануне сообщили о том, что очевидцы сняли на видео серого пришельца, заглянувшего в дом. Видеозапись попала в Сеть и наделала много шума.

На загадочном видеоролике запечатлена маленькая девочка, танцующая вечером в гостиной, родители снимали её на видео, в этот момент в объектив камеры попало что-то зловещее. Если присмотреться, то в конце записи можно рассмотреть, как к стеклянной двери дома приближается нечто подозрительное похожее на голову гуманоида. Это существо дважды заглядывает в дом, затем видео заканчивается. Теперь семья опасается за свою безопасность.

Серый пришелец заглянул ночью в дом и попал на видео


Супружеская пара, снимавшая своего ребёнка на видео, утверждает, что во время съёмки они не заметили ничего подозрительного. Отец семейства, просматривая запись на компьютере, неожиданно увидел позади дочери жуткую картину с антропоморфным изображением. Хозяева дома решили выложить видеоролик в сеть и попросить у пользователей интернета совета, как им поступать в данной ситуации.


 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Алина Сегодня, 12:37
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
“Промсвязьбанк” договорился о начале
Модель с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты
«На 10 месяце»: Ксению Бородину подозревают в
Актриса Анна Хилькевич родила дочку
Падчерица Ивана Урганта отметила 18-летие в Париже
Эксперты назвали распространенные профессии
Ольга Бузова «наращивает» грудь при помощи
Британские специалисты разработали таблетки для
«По стопам Бузовой»: Полина Гагарина и Наталья
Селена Гомес сделала с подругами одинаковые
В продажу выходят смартфоны Meizu 16 и Meizu 16
Миллиардер Роман Ротенберг женился на Галине Кеда
«Это такой фейк»: Экс-участник «Дома-2» Рустам
Серый пришелец заглянул ночью в дом и попал на
Пользователи Сети обсуждают беременность Елены
На реалити-шоу «Дом-2» ожидается новый роман
В результате ДТП в Дагестане пострадали 18
В 2018 году объем продаж оперативной памяти
Ученые разработали методику для идеального сна
Редкое архивное фото Марины Зудиной и Олега
В Сети были опубликованы реальные фото смартфона
Ольга Бузова без макияжа вызвала новые насмешки
Археологи нашли в египетской гробнице сыр
Ученые опровергли миф о вреде углеводов
Компьютер «World One» в 1973 году предсказал, что
Модель Victoria’s Secret Лили Олдридж ждет
Tesla в августе выпустила 70 000 электрокаров
Главный приз кинофестиваля «Короче» получил фильм
Ольге Бузовой предрекли болезни и скорый конец от
Астронавт Леланд Мелвин в космосе увидел НЛО
Просмотреть все новости