В 2018 году объем продаж оперативной памяти должен вырасти на 39%
По информации аналитиков из IC Insights, до конца текущего года объем рынка оперативной памяти должен быть увеличен на 100 млрд. долларов. Таким образом, рост продаж таких комплектующих может составить 39%.
Как утверждают специалисты, в прошлом году объем рынка ОЗУ составил 101,6 млрд. долларов. Теперь же в этом году стоит ждать немного другой ситуации.
Сообщается, что доля продаж модулей памяти DRAM будет на уровне 24%. Кроме этого варианта комплектующего ходовой станет микросхема NAND, поскольку ожидается рост объема продаж до 62,6 млрд. рублей. Большая часть прироста на рынке ОЗУ связана с улучшениями показателей DRAM и NAND. В целом объем рынка оперативной памяти в 2018 году будет установлен на уровне 428 млрд. долларов.
Как утверждают специалисты, в прошлом году объем рынка ОЗУ составил 101,6 млрд. долларов. Теперь же в этом году стоит ждать немного другой ситуации.
Сообщается, что доля продаж модулей памяти DRAM будет на уровне 24%. Кроме этого варианта комплектующего ходовой станет микросхема NAND, поскольку ожидается рост объема продаж до 62,6 млрд. рублей. Большая часть прироста на рынке ОЗУ связана с улучшениями показателей DRAM и NAND. В целом объем рынка оперативной памяти в 2018 году будет установлен на уровне 428 млрд. долларов.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:24