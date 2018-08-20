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В 2018 году объем продаж оперативной памяти должен вырасти на 39%

По информации аналитиков из IC Insights, до конца текущего года объем рынка оперативной памяти должен быть увеличен на 100 млрд. долларов. Таким образом, рост продаж таких комплектующих может составить 39%.

В 2018 году объем продаж оперативной памяти должен вырасти на 39%


Как утверждают специалисты, в прошлом году объем рынка ОЗУ составил 101,6 млрд. долларов. Теперь же в этом году стоит ждать немного другой ситуации.

Сообщается, что доля продаж модулей памяти DRAM будет на уровне 24%. Кроме этого варианта комплектующего ходовой станет микросхема NAND, поскольку ожидается рост объема продаж до 62,6 млрд. рублей. Большая часть прироста на рынке ОЗУ связана с улучшениями показателей DRAM и NAND. В целом объем рынка оперативной памяти в 2018 году будет установлен на уровне 428 млрд. долларов.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:24
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