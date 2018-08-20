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В Сети были опубликованы реальные фото смартфона Xiaomi Mi Mix 3

На просторах сети Интернет появились настоящие фотографии нового безрамочного флагмана Xiaomi Mi Mix 3, технические характеристики которого уже частично известны. Таким образом, устройство можно рассмотреть и заметить в нем некоторые нюансы.

В Сети были опубликованы реальные фото смартфона Xiaomi Mi Mix 3


Известно, что задняя часть корпуса выполнена из стеклянного и керамического материала. Очень вероятно, что новинка обзавелась опцией беспроводной зарядки. Также задняя панель располагает двойной камерой, датчики которой установлены в вертикальном порядке по отношению друг к другу. Ниже имеется светодиодная подсветка, а вот сканера отпечатков пальцев там нет. Скорее всего, он установлен под экраном.

В нижней части корпуса можно заметить разъем USB-C, микрофон и динамики. Спереди все как обычно, тонкие рамки и большой дисплей. Как бы там ни было, эту часть Xiaomi Mi Mix 3 хорошо рассмотреть не удалось из-за плохого качества фото.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 12:11
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