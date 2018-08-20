В Сети были опубликованы реальные фото смартфона Xiaomi Mi Mix 3

Известно, что задняя часть корпуса выполнена из стеклянного и керамического материала. Очень вероятно, что новинка обзавелась опцией беспроводной зарядки. Также задняя панель располагает двойной камерой, датчики которой установлены в вертикальном порядке по отношению друг к другу. Ниже имеется светодиодная подсветка, а вот сканера отпечатков пальцев там нет. Скорее всего, он установлен под экраном.В нижней части корпуса можно заметить разъем USB-C, микрофон и динамики. Спереди все как обычно, тонкие рамки и большой дисплей. Как бы там ни было, эту часть Xiaomi Mi Mix 3 хорошо рассмотреть не удалось из-за плохого качества фото.