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Компьютер «World One» в 1973 году предсказал, что конец света наступит в 2040 году

Специалисты из Массачусетского технологического института в 1973 году создали компьютер «World One», целью которого было прогнозирование будущего. В том же году машина предсказала, что коллапс человеческой цивилизации произойдет в 2040 году.

Компьютер «World One» в 1973 году предсказал, что конец света наступит в 2040 году

Для вычислений компьютер «World One» использовал сложные алгоритмы, анализируя прошлые и текущие тенденции человеческого развития. Устройство оповестило, что переломный момент начнется в 2020 году. Компьютер предвидел стремительное развитие технологий, которые со временем начнут приносить много вреда. Кроме того, машина предсказала, что ухудшение качества пищи, воды и воздуха приведет к распространению онкологических заболеваний. Также искусственный интеллект предсказал, что коллапс человеческой цивилизации произойдет в 2040 году.


Ранее ученые не осмелились обнародовать такие результаты исследования. По мнению специалистов, это вызвало бы панику среди людей. Но сейчас ученые считают, что компьютер предвидел нынешнее положение вещей в мире и поэтому раскрыли результаты исследования.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40
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