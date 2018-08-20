Компьютер «World One» в 1973 году предсказал, что конец света наступит в 2040 году

Для вычислений компьютер «World One» использовал сложные алгоритмы, анализируя прошлые и текущие тенденции человеческого развития. Устройство оповестило, что переломный момент начнется в 2020 году. Компьютер предвидел стремительное развитие технологий, которые со временем начнут приносить много вреда. Кроме того, машина предсказала, что ухудшение качества пищи, воды и воздуха приведет к распространению онкологических заболеваний. Также искусственный интеллект предсказал, что коллапс человеческой цивилизации произойдет в 2040 году.Ранее ученые не осмелились обнародовать такие результаты исследования. По мнению специалистов, это вызвало бы панику среди людей. Но сейчас ученые считают, что компьютер предвидел нынешнее положение вещей в мире и поэтому раскрыли результаты исследования.