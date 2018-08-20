Редкое архивное фото Марины Зудиной и Олега Табакова появилось в Сети

Народный артист СССР, легендарный советский и российский актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова и знаменитой «Табакерки» Олег Табаков, после продолжительной болезни умер в больнице 12 марта. Из-за истощения организма врачи приняли решение ввести актера в искусственную кому, но этот метод не помог спасти Олегу Павловичу жизнь. Новость о кончине великого сатирика привела в шок его коллег, близких друзей и в особенности Марину Зудину, его супругу. Все до последнего верили, что актер сможет справиться с болезнью.Марина Зудина до сих пор тяжело переживает смерть мужа. В браке с Табаковым актриса родила двоих детей, оберегала супруга от всех невзгод, не позволяла переутомляться и нервничать. Разница в возрасте (30 лет) не помешала супругам создать прочный и крепкий союз. В близком окружении Табакова и Зудиной говорили, что их отношения на редкость гармоничные и теплые. Для Олега Табакова это был второй брак.