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Редкое архивное фото Марины Зудиной и Олега Табакова появилось в Сети

После смерти Олега Табакова в сети появилась редкая архивная фотография, где Марина Зудина и Олег Табаков еще молоды. Марина Зудина улыбается и светится, обнимая супруга.

Редкое архивное фото Марины Зудиной и Олега Табакова появилось в Сети


Народный артист СССР, легендарный советский и российский актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова и знаменитой «Табакерки» Олег Табаков, после продолжительной болезни умер в больнице 12 марта. Из-за истощения организма врачи приняли решение ввести актера в искусственную кому, но этот метод не помог спасти Олегу Павловичу жизнь. Новость о кончине великого сатирика привела в шок его коллег, близких друзей и в особенности Марину Зудину, его супругу. Все до последнего верили, что актер сможет справиться с болезнью.

Марина Зудина до сих пор тяжело переживает смерть мужа. В браке с Табаковым актриса родила двоих детей, оберегала супруга от всех невзгод, не позволяла переутомляться и нервничать. Разница в возрасте (30 лет) не помешала супругам создать прочный и крепкий союз. В близком окружении Табакова и Зудиной говорили, что их отношения на редкость гармоничные и теплые. Для Олега Табакова это был второй брак.

 
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Общество / Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:15
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