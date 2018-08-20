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Археологи нашли в египетской гробнице сыр возрастом 3 200 лет

На севере Африки археологи нашли в египетской гробнице сыр, возраст которого составляет не менее 3 200 лет. Белое вещество содержало признаки бактерий, вызывающих инфекционное заболевание бруцеллез.

Учёные установили, что продукт был приготовлен из смеси коровьего овечьего и козьего молока. Старый твёрдый сыр заполнял сломанную глиняную банку, закопанную в 13 веке до нашей эры в могиле Ptahmes – главы древнего города.

Археологи нашли в египетской гробнице сыр возрастом 3 200 лет


Для анализа «антикварного» сыра специалисты использовали масс-спектрометрию. Кроме молока и сывороточных белков в продукте содержались остатки бактерий, вызывающих инфекционное заболевание бруцеллез. Это говорит о том, что древние египтяне могли страдать этим заболеванием.

Учёным известно, что сырное производство существовало задолго до 13 века до нашей эры, однако ранее столь хорошо сохранившийся сыр, находить не удавалось. В 2014 году другая группа исследователей обнаружила, что старые твороги были задрапированы вокруг шеи мумий, относящихся к бронзовому веку.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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