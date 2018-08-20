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Миллиардер Роман Ротенберг женился на Галине Кеда

Миллиардер Роман Ротенберг женился на модели Галине Кеда. Подтверждением данной информации является страница в Instagram знаменитости, на которой обнародовано ее фото в подвенечном платье.

Миллиардер Роман Ротенберг женился на Галине Кеда


Под снимком звезда подиума написала: «18.08.18». Ранее миллиардер был женат на латвийской модели Марте Берзкалной. Однако их брак продлился не долго. После этого Роман Ротенберг появился на людях с Галиной Кеда. Есть информация, что 6 лет назад знаменитость родила магнату дочку, а после и сына. Но одновременно 37-летний предприниматель встречался с другой манекенщицей, которая подарила ему сына Роберта. Обе знаменитости знали о существовании друг друга, однако скандалов между ними не было.

Миллиардер Роман Ротенберг женился на Галине Кеда


Судя по публикации в Сети, Роман Ротенберг сделал свой выбор и Галина Кеда согласилась на предложение. Фолловеры написали паре множество поздравлений и теплых пожеланий.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:45
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