Пользователи Сети обсуждают беременность Елены Летучей

На представленном в Сети фото ведущая позирует спиной к объективу камеры на фоне заката. Подписчики решили, что пост телезвезды указывает на ее беременность. Другие же фолловеры посчитали, что она ждет начала нового проекта или приближающейся осени. Однако знаменитость сохраняет интригу, не сообщая поклонникам, что же она имела в виду. В течение суток публикация Елены Летучей смогла собрать около 30 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 80 комментариев.Стоит отметить, что информация по поводу беременности звезды появилась также на страницах некоторых изданий.