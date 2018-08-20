Ученые опровергли миф о вреде углеводов

Ранее были проведены исследования, которые показали, что низкоуглеводные диеты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют потере веса. Специалисты наблюдали за состоянием групп людей в течение продолжительного времени. Результаты показали, что долгосрочные ограничения в углеводах могут по-разному влиять на организм. В новом исследовании, которое проводилось в течение 25 лет, приняли участие более 15 000 человек в возрасте 45-64 лет. Потребление углеводов составило 500-4200 килокалорий в сутки. Добровольцы заполняли анкеты, в которых указывали, какую еду и в каком количестве они чаще употребляли. Специалисты оценивали связь между потреблением углеводов и смертностью с учетом возраста, пола, физической активности и вредных привычек.Оказалось, что как высокое, так и низкое употребление углеводов способствует риску смерти. При потреблении углеводов 50-55% средняя ожидаемая продолжительность жизни в 50-летнем возрасте составляет 33 года.