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Ученые опровергли миф о вреде углеводов

Ученые из Бостона пришли к выводу, что употребление умеренного количества углеводов полезно для здоровья и может продлить жизнь. Тем самым они опровергли миф о вреде углеводов.

Ученые опровергли миф о вреде углеводов

Ранее были проведены исследования, которые показали, что низкоуглеводные диеты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют потере веса. Специалисты наблюдали за состоянием групп людей в течение продолжительного времени. Результаты показали, что долгосрочные ограничения в углеводах могут по-разному влиять на организм. В новом исследовании, которое проводилось в течение 25 лет, приняли участие более 15 000 человек в возрасте 45-64 лет. Потребление углеводов составило 500-4200 килокалорий в сутки. Добровольцы заполняли анкеты, в которых указывали, какую еду и в каком количестве они чаще употребляли. Специалисты оценивали связь между потреблением углеводов и смертностью с учетом возраста, пола, физической активности и вредных привычек.

Оказалось, что как высокое, так и низкое употребление углеводов способствует риску смерти. При потреблении углеводов 50-55% средняя ожидаемая продолжительность жизни в 50-летнем возрасте составляет 33 года.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:50
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