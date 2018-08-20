Эксперты: Компания Apple «украла» десять идей других корпораций

По мнению специалистов, главным «воровством» является вырез в верхней части экрана iPhone X, который «яблочники» украли » у Essential Phone. Графический интерфейс для Mac позаимствован у Xerox. Dock для софта купертиновцы подсмотрели у компьютеров Acorn. Жесты для современных сенсорных дисплеев iPhone взяты у Fingerworks. «Яблочная» корпорация позаимствовала у ПК Star Information System мышку с визуальным интерфейсом. Эксперты установили, что Apple Watch – это не первые в истории смарт-часы. Некоторые функции «умного» девайса имелись у Pulsar NL C01 от компании Seiko. iPad унаследовал ряд особенностей GRID Pad, который считается первым планшетом. Идею Siri первой придумала китайская компания Zhi Zhen.Жесты для разблокировки современных iPhone купертиновцы подсмотрели у Neonode. Технологию распознавания лиц Face ID «яблочники» купили для юбилейного своего смартфона у Microsoft.