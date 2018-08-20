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Эксперты: Компания Apple «украла» десять идей других корпораций

Ряд экспертов заявляют, что компания Apple позаимствовала не менее десяти идей других корпораций. СМИ сообщают, что топ-разработки компании являются хорошо доработанными новациями прочих производителей.

Эксперты: Компания Apple «украла» десять идей других корпораций


По мнению специалистов, главным «воровством» является вырез в верхней части экрана iPhone X, который «яблочники» украли » у Essential Phone. Графический интерфейс для Mac позаимствован у Xerox. Dock для софта купертиновцы подсмотрели у компьютеров Acorn. Жесты для современных сенсорных дисплеев iPhone взяты у Fingerworks. «Яблочная» корпорация позаимствовала у ПК Star Information System мышку с визуальным интерфейсом. Эксперты установили, что Apple Watch – это не первые в истории смарт-часы. Некоторые функции «умного» девайса имелись у Pulsar NL C01 от компании Seiko. iPad унаследовал ряд особенностей GRID Pad, который считается первым планшетом. Идею Siri первой придумала китайская компания Zhi Zhen.

Жесты для разблокировки современных iPhone купертиновцы подсмотрели у Neonode. Технологию распознавания лиц Face ID «яблочники» купили для юбилейного своего смартфона у Microsoft.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:36
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