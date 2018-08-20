Модель Victoria’s Secret Лили Олдридж ждет второго ребенка

Накануне знаменитость опубликовала в Сети снимок в бикини, на котором заметно, как ее живот округлился. Под кадром «ангел» Victoria's Secret написала - «Сюрприз!». Звезду подиума поздравили многочисленные поклонники с грядущим пополнением в ее семье. Звездные коллеги, такие как: Ирина Шейк, Наташа Поли, Карли Клосс, Адриана Лима, Кендалл Дженнер и Алессандра Амбросио, также пожелали Лили Олдридж легкой беременности, а также родов.В августе Вита Сидоркина, являющаяся отечественной моделью Victoria's Secret, сообщила фанатам, что ждет малыша от супруга-миллионера. А вот в июне второго ребенка родила Кэндис Свейнпол.