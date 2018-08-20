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Модель Victoria’s Secret Лили Олдридж ждет второго ребенка

32-летняя Лили Олдридж, являющаяся моделью Victoria’s Secret, обнародовала в своем микроблоге Instagram новую публикацию. Под данным фото звезда сообщила фолловерам, что беременна второй раз.

Модель Victoria’s Secret Лили Олдридж ждет второго ребенка


Накануне знаменитость опубликовала в Сети снимок в бикини, на котором заметно, как ее живот округлился. Под кадром «ангел» Victoria's Secret написала - «Сюрприз!». Звезду подиума поздравили многочисленные поклонники с грядущим пополнением в ее семье. Звездные коллеги, такие как: Ирина Шейк, Наташа Поли, Карли Клосс, Адриана Лима, Кендалл Дженнер и Алессандра Амбросио, также пожелали Лили Олдридж легкой беременности, а также родов.

Модель Victoria’s Secret Лили Олдридж ждет второго ребенка


В августе Вита Сидоркина, являющаяся отечественной моделью Victoria's Secret, сообщила фанатам, что ждет малыша от супруга-миллионера. А вот в июне второго ребенка родила Кэндис Свейнпол.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30
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