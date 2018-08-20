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Tesla в августе выпустила 70 000 электрокаров Model 3

Американская компания Tesla за 13 дней августа выпустила 10 000 машин Model 3. С начала текущего года производители выпустили более 70 000 моделей.

Только на прошлой неделе Tesla выпустила около 5 321 электрокаров. При этом сами производители сообщают, что в ближайшее время они будут собирать не менее 6 000 машин в неделю. В настоящее время в американской компании зарегистрировано 30 000 WIN-номеров, это свидетельствует о том, что осенью автоконцерн выпустит юбилейный 100 000 автомобиль.

Tesla в августе выпустила 70 000 электрокаров Model 3


При этом руководство компании Tesla заботится о том, чтобы сотрудники не только хорошо трудились, но и могли отдохнуть. Так, на прошлой неделе на предприятии во Фримонте выступил бывший фронтмен группы The White Stripes Джек Уайт.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 11:15
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