Tesla в августе выпустила 70 000 электрокаров Model 3

Только на прошлой неделе Tesla выпустила около 5 321 электрокаров. При этом сами производители сообщают, что в ближайшее время они будут собирать не менее 6 000 машин в неделю. В настоящее время в американской компании зарегистрировано 30 000 WIN-номеров, это свидетельствует о том, что осенью автоконцерн выпустит юбилейный 100 000 автомобиль.При этом руководство компании Tesla заботится о том, чтобы сотрудники не только хорошо трудились, но и могли отдохнуть. Так, на прошлой неделе на предприятии во Фримонте выступил бывший фронтмен группы The White Stripes Джек Уайт.