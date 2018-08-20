«Насекомые»: Лена Миро опять прошлась по Ксении Бородиной и Курбану Омарову

«Жизнь насекомых я никогда не пойму. Будто инопланетяне какие-то, а не люди. Примитивные, им бы лишь жрать, спать, пить и вести Инстаграмы -- это всё, а что эти божьи твари способны..», - написала Лена Миро у себя в микроблоге, добавив, что таких, как «Бородивкина», даже людьми у нее не получается назвать.

«Скоро будешь одна тут лежать. Я умираю, а ты в карты играешь!», - заявил бизнесмен теледиве.

«Слушай, мы рожаем, такую боль испытываем, вы даже не представляете. Вы бы такое никогда не пережили!», - гордо заявила Курбану Омарову Ксения Бородина.

«А мы на войну ходим!», - ответил супруге бизнесмен.

«При этом, толстая паучиха-жена лежит и играет в смартфоне в карты. Хорошая ж мать, заботливая жена.. Пока ехала Скорая жук с паучихой спорили: кому бывает больнее? Паучиха сказала: «попробуй роди», а жук, расплакавшийся от температуры, заявил, что мужики идут, если что, на войну..Не дай Бог вот так вот жить», - написала Лена Миро.

Ни для кого не является секретом, что в своем блоге прославленная писательница Лена Миро очень любит раскрывать глаза читателям на примитивные и довольно «никчемные», по ее словам, жизни некоторых звезд не только российского, но и иностранного шоу-бизнеса.Несколько часов назад Миро опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новый пост, в котором сравнила Ксению Бородину и Курбана Омарова с насекомыми, которые умеют делать только три вещи: спать, пить и вести личные инста-блоги.Елена на примере семейства Бородиной и Омарова решила рассказать своим преданным поклонникам о той самой жизни «насекомых», возомнивших из себя звезд Вселенной.Миро решила поведать своим читателям о недавнем «происшествии», которое произошло несколько дней назад в жизни прославленной телеведущей одного из самых скандальных и популярных телепроектов России. Напомним, что Ксения Бородина на днях поделилась с преданными поклонниками тем, что недавно спорила с супругом, кого чаще всего подстерегают испытания в жизни – женщин или мужчин.Оказывается, что началось все с того, что Курбан Омаров вызвал скорую помощь и заявил, играющей на телефоне в карты супруге, что скоро умрет.Ксения подчеркнула, что ее возлюбленный даже не сказал о том, что плохо себя чувствует. В результате все закончилось тем, что пара спорила, кому бывает на самом деле больнее, до самого приезда скорой помощи.Лена Миро отмечает, что вместо того, чтобы взять выпить необходимое лекарство, взрослый мужик бежит сразу же вызывать скорую помощь, которая за это время могла бы кому-то спасти жизни или уберечь от инфаркта.