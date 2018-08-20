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Астронавт Леланд Мелвин в космосе увидел НЛО

Астронавт NASA Леланд Мелвин поведал, что во время полета в космос увидел нечто похожее на НЛО. Однако в агентстве считают, что видение специалиста скорей всего вызвано естественными причинами.

Астронавт Леланд Мелвин в космосе увидел НЛО


СМИ сообщает, что экс-астронавт NASA однажды в космосе видел нечто внеземное и органическое. Однако управление заверило американского специалиста, что это были куски льда, которые оборвали фреоновые шланги. В агентстве считают, что именно они были похожи на «пришельца».

Журналисты спросили у Леланда Мелвина, могло ли NASA для успокоения экипажа лгать по этому поводу. Космонавт заверил, что об этом ничего не знает, однако все может быть.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:45
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