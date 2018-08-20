Марина Африкантова получила роль в телесериале канала ТНТ

Наряду с этим «Макоша» пошла на «второй круг» в качестве ведущей ток-шоу «Пламя любви».Поклонники телестройки подозревают, что именно такого поворота в своей карьере ожидала долгие годы Африкантова-младшая на проекте.При этом зрители вспомнили, что, несмотря на профильное образование, все попытки Марины стать ведущей оказались провальными, как в «Сплетницах», так и в первом выпуске «Пламя Любви».Однако эти неурядицы не сломили Африкантову, и она все-таки дождалась приглашения в сериал.Впрочем, некоторые пользователи скептически отмечают, что новость об актерской карьере Макоши больше похожа на рекламу нового телесериала.