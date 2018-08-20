Nokia похвасталась снимками сделанными «самым ожидаемым смартфоном»

Согласно информации СМИ, представители компании Nokia 21 августа во время презентации нового устройства назовут имя модели, а также расскажут обо всех необычайных характеристиках смартфона. Поклонники бренда пока могут довольствоваться только снимками индийских моделей и оценить качество будущих снимков. На фото изображены лучшие наряды известных дизайнеров Индии. Экспертами было сделано предположение, что известный бренд планирует представить Nokia 9. Но разработчики сразу опровергли данную догадку.Имеются неофициальные данные, что новое устройство Nokia получит отличную камеру с тремя модулями, сканер отпечатков пальцев, дисплей OLED, однокристальную систему Snapdragon 845.