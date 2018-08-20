Алена Яковлева рассказала о непростых отношениях со знаменитым отцом

Великий актер Юрий Васильевич Яковлев, всеми любимый Ипполит из "Иронии судьбы", оставил маму актрисы Алены Яковлевой еще до рождения дочери. Яковлева признается, что очень ценила редкие минуты общения со знаменитым папой, но их было не так уж много. По словам актрисы, обиды уже нет, но есть моменты из детства, которые до сих пор вспоминать трудно.Например, как-то раз он дал обещание поздравить дочь с днем рождения, когда ей исполнится 21 год, но так и не приехал. Алена потребовала объяснений, но отец лишь отшучивался, мол, перепутал подъезды и звонил не в ту дверь.За столько лет Алена Яковлева так и не узнала причину ухода из семьи ее отца, ведь он оставил беременную супругу после долгих лет брака. Мать актрисы не была против их общения с отцом, но отношения Юрия Яковлева с дочерью спасти никто не смог. Поддержкой для Яковлевой стал ее отчим, который всегда давал правильные советы, направлял, научил трудолюбию, любознательности и пытливости. Актриса признается, что он компенсировал отсутствие родного папы.