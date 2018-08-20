Главный приз кинофестиваля «Короче» получил фильм «Твою мать»

Главная награда кинофестиваля была вручена режиссеру Виктории Рунцовой в Центральном парке культуры и отдыха. В короткометражном фильме главный герой решил отправиться вместе со своей тещей в Финляндию за диваном, но по пути попадает в драматические обстоятельства. Автором сценария данного фильма выступил отец Виктории Рунцовой. Специальным призом была отмечена кинокартина «Рикошет», Тимура Джураева. Такую же награду получил фильм режиссера Инара Нармании – «Меня зовут Махаз». Жюри были отмечены такие картины, как «Затаив дыхание», «Огонь», «Четверг» и «Нет».Сергей Сельянов считает, что с каждым годом фильмы, представленные в рамках фестиваля, становятся все совершенней по исполнению. Отметим, что в 2018 году жюри оценивало 37 короткометражных фильмов.