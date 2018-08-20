Блогер Лена Миро высказала свое мнение о разводе Евгения Петросяна

Она считает, что с 72-летнего Евгения Вагановича все его ровесники должны брать пример, так как приятно смотреть на человека, ухаживающего за собой. Известный юморист, невзирая на сложный развод, не падает духом. Он доказывает, что даже люди в возрасте могут выглядеть опрятно, а также оставаться жизнерадостными.Давно ходят слухи по поводу увлечения Евгения Петросяна 29-летней Татьяной Брухуновой. Лена Миро считает, что именно в новой пассии кроется секрет преображения юмориста.