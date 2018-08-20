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Блогер Лена Миро высказала свое мнение о разводе Евгения Петросяна

Лена Миро высказала свое мнение о громком разводе Евгения Петросяна. Блогер не понимает нападок на известного юмориста и поддерживает его.

Блогер Лена Миро высказала свое мнение о разводе Евгения Петросяна


Она считает, что с 72-летнего Евгения Вагановича все его ровесники должны брать пример, так как приятно смотреть на человека, ухаживающего за собой. Известный юморист, невзирая на сложный развод, не падает духом. Он доказывает, что даже люди в возрасте могут выглядеть опрятно, а также оставаться жизнерадостными.

Блогер Лена Миро высказала свое мнение о разводе Евгения Петросяна


Давно ходят слухи по поводу увлечения Евгения Петросяна 29-летней Татьяной Брухуновой. Лена Миро считает, что именно в новой пассии кроется секрет преображения юмориста.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:58
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