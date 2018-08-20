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«Сделай себе грудь уже наконец!»: Пользователей Сети не впечатлил цветочный образ Ольги Бузовой

Многочисленные недоброжелатели Ольги Бузовой в очередной раз не оценили новый образ поющей теледивы.

На днях прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова, наконец-таки, избавилась от нарощенных длинных локонов.

«Сделай себе грудь уже наконец!»: Пользователей Сети не впечатлил цветочный образ Ольги Бузовой

Новая прическа знаменитости очень порадовала ее преданных поклонников. Только вот злопыхатели восходящей исполнительницы оказались в своем репертуаре и даже в таком довольно нежном «цветочном» образе нашли свои изъяны.

Верные фанаты Ольги Бузовой пришли в восторг от нового куда более естественного облика своей любимицы.

«Какая же ты милая! Прям глаз оторвать невозможно! Восхищаюсь тобой!», «Олечка, не наращивай, пожалуйста, больше те длинные ужасные локоны!!!Тебе так намного лучше!!!», «Будь моей женой!», «Вот сейчас ты выглядишь лет на 20-25, не больше! А с тем конских кошмарным хвостом на все 50! Не хочу обидеть тебя или как-то нахамить! Сейчас ты Очень красивая!», «Хочется отметить, что почти все комментарии очень хорошие! Что значит сделать правильную прическу! Оль, больше не наращивай волосы! Просим все тебя!», - продолжают писать преданные поклонники Ольги Бузовой в Сети.


«Сделай себе грудь уже наконец!»: Пользователей Сети не впечатлил цветочный образ Ольги Бузовой

Как бы то ни было, но без злопыхателей и в этот раз не обошлось. Вероятней всего их смутило слишком большое количество положительных высказываний в адрес Ольги Бузовой. Да и «цветочный» образ поющей телеведущей антифанаты восприняли довольно неоднозначно.

«Платье, как у моей маленькой дочки! А ей, на минуточку, всего 11 лет! Может хватит одеваться, как подросток?!», «Увидев это фото могу сказать, что впечатления мои очень разнятся. Вроде бы смотришь модель-нимфетка, а когда присматриваешься – девушка легкого поведения, которая устала уже от своей «трудной» работы!», «Что? Бузова, скучаешь по Тарасику? Сделай себе грудь уже наконец! Может хоть какие-то шансы появятся! А пока без шансов!», - пишут многочисленные недоброжелатели восходящей исполнительницы Ольги Бузовой.

Нужно сказать, что несмотря на значительное количество нелицеприятных высказываний в адрес Ольги Бузовой, положительных комментариев оказалось в несколько раз больше. Именно поэтому едкие заявления злопыхателей потерялись в букете добрых слов, пожеланий и комплиментов.

«Сделай себе грудь уже наконец!»: Пользователей Сети не впечатлил цветочный образ Ольги Бузовой

Подчеркнем, что всего за несколько часов новая фотография Ольги Бузовой набрала чуть больше 350 тысяч лайков.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:43
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