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Клиенты интернет-магазинов России смогут оплачивать покупки без банковских карт

СМИ сообщают, что клиенты интернет-магазинов России теперь смогут производить оплату покупок без банковских карт. Пользователь получит возможность совершения транзакций, привязав электронную почту к специальному приложению.

Клиенты интернет-магазинов России смогут оплачивать покупки без банковских карт


Уже в ближайшее время все российские действующие интернет-магазины должны начать интеграцию с платформой быстрых платежей. В свою очередь пользователям придётся скачать приложение, которое в настоящее время разрабатывает ассоциация «Финтех». Также потребуется привязать к своей электронной почте номер карты. Во время проведения операции всплывёт окно оплаты. Сюда следует ввести сумму перевода, а также адрес электронной почты. В данном случае не понадобится вводить реквизиты банковской карты. При этом приложение защищено будет от хакерских атак.

Эксперты считают, что данное нововведение будет стимулировать Интернет-торговлю, снизит риск сбора мошенниками информации о банковских картах, потеснит с современного рынка электронные кошельки.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:38
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