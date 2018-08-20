Клиенты интернет-магазинов России смогут оплачивать покупки без банковских карт

Уже в ближайшее время все российские действующие интернет-магазины должны начать интеграцию с платформой быстрых платежей. В свою очередь пользователям придётся скачать приложение, которое в настоящее время разрабатывает ассоциация «Финтех». Также потребуется привязать к своей электронной почте номер карты. Во время проведения операции всплывёт окно оплаты. Сюда следует ввести сумму перевода, а также адрес электронной почты. В данном случае не понадобится вводить реквизиты банковской карты. При этом приложение защищено будет от хакерских атак.Эксперты считают, что данное нововведение будет стимулировать Интернет-торговлю, снизит риск сбора мошенниками информации о банковских картах, потеснит с современного рынка электронные кошельки.