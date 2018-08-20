«На тебя ни один нормальный мужик не клюнет»: Фолловеры объяснили, почему у Ольги Бузовой нет шанса на личное счастье

«Хочу любви, хочу ласки, хочу огня и страсти», - эти слова восходящей российской певицы ее преданные поклонники запомнили не хуже припева «Мало половин».

«Я уже не могу дождаться 26 августа. Скорее бы оно наступило!!!», «Уверена, телепроект будет чем-то грандиозным! «Холостяк» с Егором Кридом что-то непонятное было! Надеюсь, что Ольга Бузова вернет мне веру не только в проект, но и в то, что на нем можно встретить настоящую любовь!», «Оль, наберись мужества уже наконец!!! Ты лучше всех! Помни это! Самбурской и Дробышу к тебе еще расти и расти!!! Не обращай на них внимания! Принцесса наша и королева сцены!!!», - продолжают писать поклонники Ольги Бузовой в Сети.

«Киркоров почти что голую грудь трогал, Батрутдинов явно отлюбил еще тогда, а Тарасов и вовсе кинул! У Бузовой довольно насыщенная жизнь! Что ей еще надо? Не понятно!», «Ты всем уже давно все показала, еще когда на «Доме-2» участницей была! Теперь на тебя ни один нормальный мужик не клюнет!!! Так и будет притягивать к себе непонятных личностей наподобие Тарасова!!!», - пишут антифанаты Ольги Бузовой в социальных сетях.

Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день мало кто верит в то, что после нашумевшего телепроекта «Замуж за Бузову» поющая телеведущая все-таки услышит марш Мендельсона. Страсти же в социальных сетях с каждый днем все больше и больше продолжают накаляться.По словам Ольги Бузовой, ее рабочий график расписан практически по минутам. Даже во время своего заслуженного отпуска знаменитости приходилось работать, делать наметки на будущие концерты, но самое главное – готовиться к встрече с тем единственным.Уже совсем скоро, а если быть точнее 26 августа, в эфире телеканала «ТНТ» выйдет долгожданная премьера телешоу «Замуж за Бузову». Трейлеры уже давно сняты, кандидаты на руку и сердце Ольги определены. В социальных сетях уже вовсю «гуляют» многообещающие тизеры и клятвенные обещания творцов проекта, что они помогут теледиве не только встретить, но и поверить вновь мужчинам.Нужно сказать, что огромнейшее количество верных фанатов Ольги Бузовой восприняли эту новость с воодушевлением.Впрочем недоброжелатели Ольги Бузовой не понимают, зачем ей снова идти на какое-то шоу и привлекать к своей личности внимание. Некоторые злопыхатели даже принялись заявлять, что поющая телеведущая не так несчастна в любви, как заявляет на всю Россию.