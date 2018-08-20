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«На тебя ни один нормальный мужик не клюнет»: Фолловеры объяснили, почему у Ольги Бузовой нет шанса на личное счастье

Многочисленные пользователи социальной сети Instagram решили объяснить прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящей певице Ольге Бузовой, почему ей не везет в личной жизни.

Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день мало кто верит в то, что после нашумевшего телепроекта «Замуж за Бузову» поющая телеведущая все-таки услышит марш Мендельсона. Страсти же в социальных сетях с каждый днем все больше и больше продолжают накаляться.

«На тебя ни один нормальный мужик не клюнет»: Фолловеры объяснили, почему у Ольги Бузовой нет шанса на личное счастье

По словам Ольги Бузовой, ее рабочий график расписан практически по минутам. Даже во время своего заслуженного отпуска знаменитости приходилось работать, делать наметки на будущие концерты, но самое главное – готовиться к встрече с тем единственным.

«Хочу любви, хочу ласки, хочу огня и страсти», - эти слова восходящей российской певицы ее преданные поклонники запомнили не хуже припева «Мало половин».

Уже совсем скоро, а если быть точнее 26 августа, в эфире телеканала «ТНТ» выйдет долгожданная премьера телешоу «Замуж за Бузову». Трейлеры уже давно сняты, кандидаты на руку и сердце Ольги определены. В социальных сетях уже вовсю «гуляют» многообещающие тизеры и клятвенные обещания творцов проекта, что они помогут теледиве не только встретить, но и поверить вновь мужчинам.

«На тебя ни один нормальный мужик не клюнет»: Фолловеры объяснили, почему у Ольги Бузовой нет шанса на личное счастье

Нужно сказать, что огромнейшее количество верных фанатов Ольги Бузовой восприняли эту новость с воодушевлением.

«Я уже не могу дождаться 26 августа. Скорее бы оно наступило!!!», «Уверена, телепроект будет чем-то грандиозным! «Холостяк» с Егором Кридом что-то непонятное было! Надеюсь, что Ольга Бузова вернет мне веру не только в проект, но и в то, что на нем можно встретить настоящую любовь!», «Оль, наберись мужества уже наконец!!! Ты лучше всех! Помни это! Самбурской и Дробышу к тебе еще расти и расти!!! Не обращай на них внимания! Принцесса наша и королева сцены!!!», - продолжают писать поклонники Ольги Бузовой в Сети.

Впрочем недоброжелатели Ольги Бузовой не понимают, зачем ей снова идти на какое-то шоу и привлекать к своей личности внимание. Некоторые злопыхатели даже принялись заявлять, что поющая телеведущая не так несчастна в любви, как заявляет на всю Россию.

«На тебя ни один нормальный мужик не клюнет»: Фолловеры объяснили, почему у Ольги Бузовой нет шанса на личное счастье

«Киркоров почти что голую грудь трогал, Батрутдинов явно отлюбил еще тогда, а Тарасов и вовсе кинул! У Бузовой довольно насыщенная жизнь! Что ей еще надо? Не понятно!», «Ты всем уже давно все показала, еще когда на «Доме-2» участницей была! Теперь на тебя ни один нормальный мужик не клюнет!!! Так и будет притягивать к себе непонятных личностей наподобие Тарасова!!!», - пишут антифанаты Ольги Бузовой в социальных сетях.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:18
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