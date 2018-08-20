Заработки звезд «ДОМа-2»: реклама от Бузовой, корпоративы от Водонаевой

Самые большие гонорары у бессменных ведущих реалити-шоу Ольги Бузовой и Ксении Собчак – от 1,5 до 2 млн рублей.Львиную долю дохода некоторых знаменитостей приходится на рекламу в Instagram. К примеру, реклама от Ольги Бузовой обходится в 500 тысяч рублей, тогда как Ксения Собчак за такую услугу просит около 200 тысяч рублей.Не самый популярный участник проекта Олег Майами сейчас известный исполнитель продюсерского центра Макса Фадеева и вечеринка с его участием обходится желающим не менее полумиллиона рублей.Эксцентричный Рустам Солнцев и его коллега Степан Меньщиков звезд с неба не хватают и свое выступление на корпоративах оценивают от 100 тысяч рублей и даже готовы уступать иногда, если им понравятся условия работы.Любитель эпатажа Гоген Солнцев так и не смог добиться популярности уровня Бузовой, женившись на престарелой женщине, и его работа оценивается около 10 тысяч рублей в час.