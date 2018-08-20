Хейтеры считают, что Ольга Бузова выжимала все соки из Дмитрия Тарасова

В свою бытность рядом с Ольгой Бузовой футболист постоянно подвергался насмешкам со стороны хейтеров, которых не устраивала ни его прическа, ни его морщинистое лицо как у старика, ни его спортивная деятельность.После развода «тарабузиков» и новой женитьбы на Анастасии Костенко, Дмитрий заметно похорошел, что и отмечают в комментариях поклонники.На очередном снимке рядом с Анастасией, Тарасов выглядит, счастливым, влюбленным и помолодевшим.Фанаты Тарасова не удивляются этому факту, так как большинство уверены, что Ольга Бузова привыкла жить на публику и работать до изнеможения, чего требовала и от своего супруга, выжимая из не го все соки.Завершив отношения со звездой, Дмитрий Тарасов спокойно вздохнул и начал жизнь с нового листа, тем более, что в его жизни появился еще один важный человечек – дочь.