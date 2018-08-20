В Новой Зеландии беременная чиновница отправилась рожать на велосипеде
Беременная чиновница из Новой Зеландии отправилась в родильный дом на велосипеде. По сообщению «Русской службы ВВС», речь идет о Джули Энн Джентер, которая занимает пост министра по делам женщин и является депутатом от партии «Зеленых».
38-летня Джули Джентер похвасталась в Instagram, что даже на последнем сроке беременности сохраняет хорошую физическую форму и способна самостоятельно добраться до роддома на любимом велосипеде.
Нагрузка не была особенно тяжелой, поскольку транспорт был снабжен электромотором. К тому же роженицу сопровождал супруг.
В конце июня другая женщина- политик из Новой Зеландии стала матерью и поставила новый мировой рекорд. Дело в том, что Джасинда Ардерн, возглавляющая правительство, стала первым в истории избранным руководителем страны, родившим в должности.
38-летня Джули Джентер похвасталась в Instagram, что даже на последнем сроке беременности сохраняет хорошую физическую форму и способна самостоятельно добраться до роддома на любимом велосипеде.
Нагрузка не была особенно тяжелой, поскольку транспорт был снабжен электромотором. К тому же роженицу сопровождал супруг.
В конце июня другая женщина- политик из Новой Зеландии стала матерью и поставила новый мировой рекорд. Дело в том, что Джасинда Ардерн, возглавляющая правительство, стала первым в истории избранным руководителем страны, родившим в должности.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:30