В Новой Зеландии беременная чиновница отправилась рожать на велосипеде

38-летня Джули Джентер похвасталась в Instagram, что даже на последнем сроке беременности сохраняет хорошую физическую форму и способна самостоятельно добраться до роддома на любимом велосипеде.Нагрузка не была особенно тяжелой, поскольку транспорт был снабжен электромотором. К тому же роженицу сопровождал супруг.В конце июня другая женщина- политик из Новой Зеландии стала матерью и поставила новый мировой рекорд. Дело в том, что Джасинда Ардерн, возглавляющая правительство, стала первым в истории избранным руководителем страны, родившим в должности.