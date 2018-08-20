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В Новой Зеландии беременная чиновница отправилась рожать на велосипеде

Беременная чиновница из Новой Зеландии отправилась в родильный дом на велосипеде. По сообщению «Русской службы ВВС», речь идет о Джули Энн Джентер, которая занимает пост министра по делам женщин и является депутатом от партии «Зеленых».

В Новой Зеландии беременная чиновница отправилась рожать на велосипеде

38-летня Джули Джентер похвасталась в Instagram, что даже на последнем сроке беременности сохраняет хорошую физическую форму и способна самостоятельно добраться до роддома на любимом велосипеде.

Нагрузка не была особенно тяжелой, поскольку транспорт был снабжен электромотором. К тому же роженицу сопровождал супруг.

В конце июня другая женщина- политик из Новой Зеландии стала матерью и поставила новый мировой рекорд. Дело в том, что Джасинда Ардерн, возглавляющая правительство, стала первым в истории избранным руководителем страны, родившим в должности.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:30
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