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Анастасия Костенко на прогулке с малышом удивила поклонников стройностью и длинными ногами

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко недавно впервые стала мамочкой. В семье Дмитрия и Насти летом родилась девочка.

Надо сказать, что для Тарасова это уже вторая дочь, в первом браке у него также родилась девочка.

Анастасия Костенко на прогулке с малышом удивила поклонников стройностью и длинными ногами

Накануне Костенко выложила снимок, где она с коляской стоит в парке. Девушка сообщает, что они с ребёнком в первый раз прогулялись вне дома. Также жена спортсмена рассказала о своей учёбе, подметила, что лето уже на исходе и сказала, что у неё в голове очень много различных идей.

"Впервые прогулялись сегодня не на территории дома (нужно было сбегать по делам). Даже и заметить не успела, что лето подходит к концу и осенью предстоит защитить и получить диплом Бакалавра. Насчёт магистратуры я определилась ещё до поступления в университет. Да, считаю, что мне это нужно... 4 года пролетели молниеносно...
В этом году моя сестра поступила на факультет конфликтологии. Так что, будут проблемы - на связи
P.S. В голове идейный вихрь просто!...дай Бог, в скором времени приступлю к задуманному...", - пишет третья супруга Дмитрия Тарасова.

Анастасия Костенко на прогулке с малышом удивила поклонников стройностью и длинными ногами

Разумеется, поклонники бурно отреагировали на данный пост и большинство отметило, что Анастасия Костенко после родов выглядит просто великолепно. Почти все написали про стройность девушки и по-настоящему расцветающую женскую красоту.

"Длинноногая красотка...какая генетика, малышка будет высокой красоткой", "вы безумно молодо и красиво выглядите", "Огогоо! Вот это мамочка", "Классное фото! Хорошенькая, стройненькая, счастливая", - пишут поклонники модели.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:49
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