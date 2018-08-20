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В России ввели единые минимальные цены на водку разной крепости

В России вступили в силу единые цены на водку любой крепости. Начиная с 20 августа 2018 года, минимальная розничная цена на этот популярный напиток составит 205 рублей за пол литра.

В России ввели единые минимальные цены на водку разной крепости

С этого дня россияне лишатся дешевой водки, поскольку спиртные напитки крепостью 37-39 градусов будут стоит на уровне 40-градусного аналога. Соответствующий приказ Министерства финансов РФ был обнародован на портале правовой информации.

По расчетам экспертов, минимальная розничная цена водки крепостью 37-38 градусов повысится на 9 рублей, а крепостью 39 градусов – на 4 рубля. Аналогичные показатели более крепких спиртных напитков не изменятся.

Данное нововведение будет способствовать снижению спроса на водку крепостью ниже 40 градусов, убеждены специалисты. В Минфине также объяснили, что с помощью этой ценовой унификации станет возможным избежать положения, когда компании по производству спиртных напитков пытаются диктовать свои собственные цены.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:32
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