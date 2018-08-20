АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Лиза Галкина рассказала Алле Пугачевой странную сказку и рассмешила Instagram

Очаровательная Лиза Галкина рассказала своей звездной маме Алле Пугачевой странную сказку. Видео, которым поделился Максим Галкин, вызвало в Instagram много смеха и восторга.

Лиза Галкина рассказала Алле Пугачевой странную сказку и рассмешила Instagram

Лиза Галкина является любимицей публики. Пятилетняя малышка отличается потрясающей артистичностью и демонстрирует яркие наследственные таланты. Чтобы все могли полюбоваться на милую девочку, ее знаменитый папа регулярно выкладывает в Сеть интересные ролики.

Накануне появилось видео о том, как Лиза Галкина рассказывает сказку про куст белой розы, который рос под старинным деревом. Но каждый, кто случайно кололся шипами этого цветка, вдруг превращался в дракона.

Алла Пугачева спросила у дочки, злая ли эта роза. Но Лиза категорически опровергла эту мысль, уверяя маму, что это шипы злые, а не роза. И завершила свой рассказ совершенно неожиданной концовкой, которая особенно рассмешила пользователей. Оказалось, что этой розой можно было вытирать… пятую точку.

«Я ещё не встречала таких волшебных девочек. Это просто седьмое чудо света!», «Талант не сотрешь... Гены!», «На Максима здесь похожа... его манеры рассказывать)))», «Не оторвать глаз! Очень красивая девочка!», - умиляются в Сети.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:43
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России ввели единые минимальные цены на водку
Навозные жуки используют Млечный путь для
Дима Билан огорчил фанатов искривлённым
Google анонсировала дату "смерти" Android
Мировые продажи телефонов без доступа к Сети
Лиза Галкина рассказала Алле Пугачевой странную
Эксперты назвали ТОП-5 самых неубиваемых
Ученые: Из космоса к Земле приближается мощная
Астронавт Олег Артемьев рассказал о спорте в
Ученые: Непрозрачный кусок Вселенной не
Народная артистка Галина Польских попала в
Оксана Акиньшина объявила о разводе с Арчилом
В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых
Эксперты анонсированы ТОП-5 самых лучших
В Британии стюардессу наказали за публикацию
Анна Семенович в белоснежном наряде затмила
Юлия Проскурякова поразила фанатов своим
Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка
Ученые: Отказ от соли может привести к инфаркту
Ученые установили пол и возраст людей в черном
Уфолог: Новый конец света может наступить от
На снимках Google Maps была замечена серебристая
В центре Волжского местная жительница подмылась
Пенсионерка из Казани проехала на мопеде до
Астронавт NASA рассказал о встрече с
Ученый: Планета из голубики превратится в джем и
Жительница Воронежа устроила вялые танцы на
Эксперты назвали пять самых необычных услуг в
Ученые создали сплав из платины и золота, который
Российские поисковые системы прекратили доступ к
Просмотреть все новости