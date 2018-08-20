Лиза Галкина рассказала Алле Пугачевой странную сказку и рассмешила Instagram

«Я ещё не встречала таких волшебных девочек. Это просто седьмое чудо света!», «Талант не сотрешь... Гены!», «На Максима здесь похожа... его манеры рассказывать)))», «Не оторвать глаз! Очень красивая девочка!», - умиляются в Сети.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Авг 2018 в 12:46 PDT

Лиза Галкина является любимицей публики. Пятилетняя малышка отличается потрясающей артистичностью и демонстрирует яркие наследственные таланты. Чтобы все могли полюбоваться на милую девочку, ее знаменитый папа регулярно выкладывает в Сеть интересные ролики.Накануне появилось видео о том, как Лиза Галкина рассказывает сказку про куст белой розы, который рос под старинным деревом. Но каждый, кто случайно кололся шипами этого цветка, вдруг превращался в дракона.Алла Пугачева спросила у дочки, злая ли эта роза. Но Лиза категорически опровергла эту мысль, уверяя маму, что это шипы злые, а не роза. И завершила свой рассказ совершенно неожиданной концовкой, которая особенно рассмешила пользователей. Оказалось, что этой розой можно было вытирать… пятую точку.