В Алуште 100-килограммовый Филипп Киркоров оседлал дельфина
Филипп Киркоров, несмотря на свой солидный вес, в Алуште оседлал дельфина. Лишние килограммы не помешали артисту весело провести время в бассейне с «меньшими братьями».
Киркоров в течение почти 30 лет придерживается одной интересной традиции, он каждое лето приезжает в Крым с концертами, при этом певец не упускает возможности поплавать с дельфинами. В нынешнем году он тоже посетил в Алуште центр дельфинотерапии перед грандиозным летним шоу в Ялте. Специально для артиста сотрудники заведения показали отдельную шоу-программу и рассказали звезде, как правильно вести себя с морскими животными.
Киркоров на своей странице в Instagram поделился с подписчиками видеороликов, на котором он запечатлён с дельфинами. Фанаты удивились, с какой лёгкостью дельфин катал 100-килограммового певца, который отдельно выразил свою благодарность животному по кличке Гектор, с ним у звезды сложились особенно тёплые отношения. На записи видно, как они мило общаются.
Киркоров в течение почти 30 лет придерживается одной интересной традиции, он каждое лето приезжает в Крым с концертами, при этом певец не упускает возможности поплавать с дельфинами. В нынешнем году он тоже посетил в Алуште центр дельфинотерапии перед грандиозным летним шоу в Ялте. Специально для артиста сотрудники заведения показали отдельную шоу-программу и рассказали звезде, как правильно вести себя с морскими животными.
Киркоров на своей странице в Instagram поделился с подписчиками видеороликов, на котором он запечатлён с дельфинами. Фанаты удивились, с какой лёгкостью дельфин катал 100-килограммового певца, который отдельно выразил свою благодарность животному по кличке Гектор, с ним у звезды сложились особенно тёплые отношения. На записи видно, как они мило общаются.