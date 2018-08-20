АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

В Алуште 100-килограммовый Филипп Киркоров оседлал дельфина

Филипп Киркоров, несмотря на свой солидный вес, в Алуште оседлал дельфина. Лишние килограммы не помешали артисту весело провести время в бассейне с «меньшими братьями».

Киркоров в течение почти 30 лет придерживается одной интересной традиции, он каждое лето приезжает в Крым с концертами, при этом певец не упускает возможности поплавать с дельфинами. В нынешнем году он тоже посетил в Алуште центр дельфинотерапии перед грандиозным летним шоу в Ялте. Специально для артиста сотрудники заведения показали отдельную шоу-программу и рассказали звезде, как правильно вести себя с морскими животными.

В Алуште 100-килограммовый Филипп Киркоров оседлал дельфина


Киркоров на своей странице в Instagram поделился с подписчиками видеороликов, на котором он запечатлён с дельфинами. Фанаты удивились, с какой лёгкостью дельфин катал 100-килограммового певца, который отдельно выразил свою благодарность животному по кличке Гектор, с ним у звезды сложились особенно тёплые отношения. На записи видно, как они мило общаются.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Заработки звезд «ДОМа-2»: реклама от Бузовой,
Дмитрий Шепелев отреагировал на советы фанатов
Рита Дакота рассказала в Instagram о возможном
Хейтеры считают, что Ольга Бузова выжимала все
Ани Лорак впервые заметили на публике после
Стрельба в центре Харькова: погиб полицейский
В Алуште 100-килограммовый Филипп Киркоров
Анастасия Костенко на прогулке с малышом удивила
Любовь Казарновская не готова стать бабушкой
В России ввели единые минимальные цены на водку
Навозные жуки используют Млечный путь для
Дима Билан огорчил фанатов искривлённым
Google анонсировала дату "смерти" Android
Мировые продажи телефонов без доступа к Сети
Лиза Галкина рассказала Алле Пугачевой странную
Эксперты назвали ТОП-5 самых неубиваемых
Ученые: Из космоса к Земле приближается мощная
Астронавт Олег Артемьев рассказал о спорте в
Ученые: Непрозрачный кусок Вселенной не
Народная артистка Галина Польских попала в
Оксана Акиньшина объявила о разводе с Арчилом
В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых
Эксперты анонсированы ТОП-5 самых лучших
В Британии стюардессу наказали за публикацию
Анна Семенович в белоснежном наряде затмила
Юлия Проскурякова поразила фанатов своим
Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка
Ученые: Отказ от соли может привести к инфаркту
Ученые установили пол и возраст людей в черном
Уфолог: Новый конец света может наступить от
Просмотреть все новости