В Алуште 100-килограммовый Филипп Киркоров оседлал дельфина

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 19 Авг 2018 в 4:36 PDT

Киркоров в течение почти 30 лет придерживается одной интересной традиции, он каждое лето приезжает в Крым с концертами, при этом певец не упускает возможности поплавать с дельфинами. В нынешнем году он тоже посетил в Алуште центр дельфинотерапии перед грандиозным летним шоу в Ялте. Специально для артиста сотрудники заведения показали отдельную шоу-программу и рассказали звезде, как правильно вести себя с морскими животными.Киркоров на своей странице в Instagram поделился с подписчиками видеороликов, на котором он запечатлён с дельфинами. Фанаты удивились, с какой лёгкостью дельфин катал 100-килограммового певца, который отдельно выразил свою благодарность животному по кличке Гектор, с ним у звезды сложились особенно тёплые отношения. На записи видно, как они мило общаются.