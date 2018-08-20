Любовь Казарновская не готова стать бабушкой

Непростой характер Казарновской знают многие коллеги, она может вспылить по любому поводу. Однако с близкими людьми звезда старается общаться со всем своим очарованием. В частности, сыну Андрею на мать жаловаться грех. Он пошёл по стопам родительницы окончил Московскую консерваторию по классу «скрипка» и является лауреатом различных конкурсов. Недавно Андрей встретил свою любовь, отношения с девушкой у него серьёзные, но жениться пара пока не собирается.В телепередаче «Честное слово» ведущему Юрию Николаеву Казарновская призналась в том, что бабушкой стать она пока не готова, а вот роль свекрови она уже примеряет к себе. Артистка не представляет, как себя будет вести в качестве бабушки. Звезда вспомнила про свою маму, когда у неё появился внук, она прекрасно себя чувствовала и продолжала оставаться молодой.