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Любовь Казарновская не готова стать бабушкой

Сын Любови Казарновской повстречал девушку, с которой он хочет провести свою жизнь. Против неё лично артистка ничего не имеет, а вот бабушкой ей становиться не хочется.

Непростой характер Казарновской знают многие коллеги, она может вспылить по любому поводу. Однако с близкими людьми звезда старается общаться со всем своим очарованием. В частности, сыну Андрею на мать жаловаться грех. Он пошёл по стопам родительницы окончил Московскую консерваторию по классу «скрипка» и является лауреатом различных конкурсов. Недавно Андрей встретил свою любовь, отношения с девушкой у него серьёзные, но жениться пара пока не собирается.

Любовь Казарновская не готова стать бабушкой


В телепередаче «Честное слово» ведущему Юрию Николаеву Казарновская призналась в том, что бабушкой стать она пока не готова, а вот роль свекрови она уже примеряет к себе. Артистка не представляет, как себя будет вести в качестве бабушки. Звезда вспомнила про свою маму, когда у неё появился внук, она прекрасно себя чувствовала и продолжала оставаться молодой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:45
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